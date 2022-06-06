Врачи установили бесполезность допинга, обнаруженного в организме Камилы Валиевой

Группа российских врачей изучила влияние запрещённого WADA вещества триметазидин, найденного в допинг-пробе Камилы Валиевой.

В результатах работы, опубликованных на сайте medRxiv, отмечается, что н​​икаких объективных данных о том, что триметазидин может помогать при тренировках, не найдено.

«В настоящее время нет данных, сообщающих о положительном влиянии ТМЗ на физическую работоспособность, восстановление после тренировки или другие параметры здоровья у членов общей популяции, в то время как его введение связано с развитием относительно распространенных побочных эффектов», — говорится в заявлении.

Публикацию выпустили экс-врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский, валлийский физиотерапевт Райланд Морганс и другие.

Напомним, из-за положительной допинг-пробы, которую 15-летняя (на тот момент) фигуристка сдала задолго до начала прошедших зимних Олимпийских игр в Пекине, фигуристы сборной России до сих пор не получили золотые медали за командные соревнования.

Ранее стало известно, что Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек».