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Ру Тат
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Спорт
2 июня 2022  12:54
Артур Халилуллов

Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Навки «Аленький цветочек»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева выступит в главной роли ледового спектакля Татьяны Навки «Аленький цветочек». Шоу пройдет в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

«Шоу будет проходить в «Сочи Парке» три месяца, спектаклей будет много, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать попеременно.

Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с ее тренерами, ее выступления будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям нового сезона», – цитирует Татьяну Навку телеграм-канал издания «Р-Спорт».

Напомним, что Валиева завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в командном зачете турнира по фигурному катанию. В личном зачете фигуристка заняла четвертое место.

Камила Валиева родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани. В шесть лет она переехала в Москву. Сейчас она представляет тренерскую группу Этери Тутберидзе.

Ранее Камила Валиева показала пляжное видео из Дубая.

#Камила Валиева #алина загитова #фигурное катание #татьяна навка
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