Врачи Тулы рассказали об операции с неразорвавшимся снарядом в бедре бойца СВО

Пациент и врачи Тульского соединения ВДВ, которые провели сложнейшую операцию по удалению неразорвавшегося снаряда из бедра бойца СВО, поделились подробностями.

Как рассказал боец с позывным «Цыба», его отряд поехал выполнять задачу под Бахмутом.

«Машина под нами взорвалась, все внутри загорелось. Мы эвакуировались, а через пару минут машину целиком разорвало. Потом нас эвакуировали, мне оказали первую помощь. В медучреждении мне сделали рентген и обнаружили эту штуку», – поделился Цыба.

Старший ординатор больницы Алексей подтвердил, что снаряд оказался в бедре военнослужащего. Операция, по его словам, была очень редкая и пациенту повезло.

«Такие случаи – один на миллион. Пациент был стабильный, прибыл к нам, его обследовали, выявили осколочное ранение с инородным телом, которым оказался 30-мм снаряд. Мы эвакуировали весь этаж, вызвали саперов и подготовили операционную. Отсоединили снаряд при помощи саперов, после их консультации уже мы начали действовать. Его нужно было вынуть аккуратно, не касаясь других тканей. Редко такое бывает, чтобы целый снаряд оказался в теле и не детонировал», – рассказал Алексей.

По его словам, сейчас пациент стабилен, все что он запомнит – шрам в 8 сантиметров и неприятные впечатления. В операции участвовали два хирурга, анастезиолог и саперная бригада.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию военнослужащему, достав из его бедра неразорвавшийся 30 мм снаряд, сообщают в Минобороны России.