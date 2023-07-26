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Видео: Военные медики достали из ноги тульского десантника неразорвавшийся снаряд
Военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию военнослужащему, достав из его бедра неразорвавшийся 30 мм снаряд, сообщают в Минобороны России.
С передовой южного фланга Артемовского направления в отдельный медицинский отряд Тульских десантников был доставлен военнослужащий с неразорвавшимся и застрявшим в левой ноге 30-мм боеприпасом. Снаряд чудом не сдетонировал, отмети ли в министерстве.
Для проведения этой очень опасной операции военным медикам пришлось работать в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов. Хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции и изучили характер повреждения мягких тканей, расположение боеприпаса.
Отмечается, что операция длилась около часа. В результате военные врачи извлекли боеприпас, сейчас жизни военнослужащего уже ничего не угрожает.
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