Врачи РТ о диспансеризации: «Жаль, когда человек попадает к врачу с запущенной болезнью»

Сколько человеческих жизней можно было бы продлить, если бы люди вовремя узнали о своем заболевании. Диспансеризация дает такую возможность каждому, однако пользуются ею далеко не все. Какие тяжелые заболевания можно выявить на ежегодном профилактическом осмотре, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали татарстанские врачи.

За год углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса должны пройти около 245 тысяч жителей Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Диспансеризация – комплексная проверка здоровья, благодаря которой жители Татарстана могут вовремя узнать, что у них развивается, к примеру, рак или серьезные проблемы с сердцем, болезни органов дыхания или сахарный диабет. А главное, это совершенно бесплатно.

«Диспансеризация помогает нам выявить эти заболевания на самой ранней стадии», – рассказала главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.

То есть, диспансеризация, обнаруживая заболевания на начальных этапах, дает шанс их либо вылечить совсем, либо скорректировать лечение, чтобы болезнь не прогрессировала.

«С января этого года мы в Минздраве Татарстана проводим еженедельный анализ смертности среди нашего населения в различных районах. В том числе смотрим, кто из тех людей умер от хронических, неинфекционных заболеваний, проходил вовремя диспансеризацию и профосмотры. К сожалению, мы выявляем, что большинство этих людей последние годы вообще не проходили диспансеризацию», – отметила доктор.

Люция Фейсханова: «Диспансеризация помогает нам выявить заболевания на самой ранней стадии» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Каждый 11-й татарстанец узнал о болезни благодаря диспансеризации

Каждый одиннадцатый житель Татарстана из тех, кто прошел диспансеризацию с начала этого года, узнал о своем заболевании именно во время профилактического осмотра.

«За 8 месяцев текущего года среди прошедших медицинское обследование во время диспансеризации и профосмотра выявлено впервые более 38 тысяч заболеваний», – рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава РТ Елена Хафизова.

Елена Хафизова напомнила, что пройти диспансеризацию можно в любой поликлинике Татарстана Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

У 7% прошедших диспансеризацию выявлен очень высокий риск возникновения болезней сердца и сосудов. У каждого 11-го пациента выявили лишний вес или ожирение.

За год углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса должны пройти около 245 тысяч жителей Татарстана, из них более 50% уже посетили врачей.

Реже всего на диспансеризацию приходят молодые люди. По словам врачей, они заняты, работают, не могут найти время. Хотя для прохождения диспансеризации в году законом даже полагается один оплачиваемый выходной.

Пожилые татарстанцы более ответственно относятся к своему здоровью. Так как они довольно часто приходят в поликлиники, участковые врачи напоминают им о диспансеризации, и они с удовольствием проходят всех специалистов и сдают анализы.

Нигде в мире таких комплексных бесплатных программ, как наша диспансеризация Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ни в одной стране мира не существует бесплатной диспансеризации населения

«Больница от слова боль. Боль – это симптом. Симптом появляется при онкологическом заболевании, когда оно находится уже в продвинутой стадии», – отметил главный онколог Минздрава Татарстана Эдуард Нагуманов.

Чем раньше человек узнает о раке, тем проще его лечить. Диспасеризация позволяет вовремя заметить зарождающуюся онкологию.

Эдуард Нагуманов: «Боль – это симптом. Симптом появляется при онкологическом заболевании, когда оно находится уже в продвинутой стадии» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Женщинам проводят маммографию, делают анализы на возможный рак шейки матки. Мужчины сдают анализ на простатический специфический антиген, чтобы исключить рак предстательной железы. И те, и другие сдают кал на скрытую кровь, чтобы не пропустить колоректальный рак. При осмотре врач обратит внимание на состояние родинок и пятен, чтобы исключить рак кожи.

«Если рассматривать период от нуля до 75 лет – средней продолжительности жизни, то фактически каждый четвертый в течение своей жизни при отсутствии других причин смерти столкнулся бы с онкологическим заболеванием», – заметил врач.

Нигде в мире таких комплексных бесплатных программ, как наша диспансеризация, которые бы выявляли множество заболеваний на ранних стадиях, не существует.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сохранить ли свое здоровье – выбор каждого»

Для людей разного возраста во время диспансеризации предлагаются разные обследования. Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава РТ Елена Хафизова напомнила, что пройти диспансеризацию можно в любой поликлинике Татарстана. График работы специалистов предусматривает, что многие вынуждены приходить на обследования после работы.

«Если человек пройдет диспансеризацию – он может сохранить собственное здоровье. Если ничего не предпринимает, то заставить его невозможно. Очень жалко наблюдать, когда пациент с запущенной формой болезни появляется в больнице, когда уже мало, что можно сделать. Но это выбор каждого. От него зависит, будет ли сохранено ваше здоровье», – заключил Нагуманов.