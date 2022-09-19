С начала года на диспансеризации у татарстанцев нашли 38 тысяч заболеваний

В 2022 году каждый 11-й житель Татарстана, прошедший диспансеризацию, впервые узнал о своем заболевании. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава РТ Елена Хафизова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За 8 месяцев текущего года среди прошедших медицинское обследование во время диспансеризации и профосмотра выявлено впервые более 38 тысяч заболеваний», – отметила специалист.

У 7% прошедших диспансеризацию выявлен очень высокий риск возникновения болезней сердца и сосудов. У каждого 11 пациента выявили лишний вес или ожирение.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За год углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса должны пройти около 245 тысяч жителей Татарстана, из них более 50% уже посетили врачей.