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Врачи РКБ вынули печень татарстанца, очистили от паразитов и вернули на место
Впервые в Татарстане в стенах Республиканской клинической больницы провели аутотрансплантацию печени.
У пациента было тяжелейшее поражение печени паразитом – альвеококком. Поражение органа было настолько большое, что были задеты крупные сосуды. Медики РКБ приняли решение – достать весь орган из тела, очистить от паразитов и кисты, которую они образовали, и вернуть «чистую» печень обратно.
Заведующий хирургическим отделением №2 РКБ Ленар Зиганшин подчеркнул, что это операция даже сложнее, чем классическая трансплантация печени.
«Печень – очень коварный орган. Там очень много сосудистых, желчных структур. Сначала была сделана 3D-реконструкция на МРТ-аппарате, а потом мы составили определенный план действий на операцию», – объяснил он.
Было очень важно высчитать верный объем печени, который необходимо оставить, ошибка могла стоить пациенту жизни.
Вмешательство длилось 13 часов и прошло успешно. Сейчас пациент восстанавливается.
Такую операцию проводят всего в четырех клиниках России, теперь аутотрансплантацию делают и казанские врачи.
Ранее агентство подробно рассказывало о том, как паразиты проникают в организм человека и как от них лечат в Татарстане.
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