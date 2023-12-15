Врачи РКБ вынули печень татарстанца, очистили от паразитов и вернули на место

Впервые в Татарстане в стенах Республиканской клинической больницы провели аутотрансплантацию печени.

У пациента было тяжелейшее поражение печени паразитом – альвеококком. Поражение органа было настолько большое, что были задеты крупные сосуды. Медики РКБ приняли решение – достать весь орган из тела, очистить от паразитов и кисты, которую они образовали, и вернуть «чистую» печень обратно.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Заведующий хирургическим отделением №2 РКБ Ленар Зиганшин подчеркнул, что это операция даже сложнее, чем классическая трансплантация печени.

«Печень – очень коварный орган. Там очень много сосудистых, желчных структур. Сначала была сделана 3D-реконструкция на МРТ-аппарате, а потом мы составили определенный план действий на операцию», – объяснил он.

Было очень важно высчитать верный объем печени, который необходимо оставить, ошибка могла стоить пациенту жизни.

Вмешательство длилось 13 часов и прошло успешно. Сейчас пациент восстанавливается.

Такую операцию проводят всего в четырех клиниках России, теперь аутотрансплантацию делают и казанские врачи.

Ранее агентство подробно рассказывало о том, как паразиты проникают в организм человека и как от них лечат в Татарстане.