«Черви могут пожирать органы, а симптомов не будет никаких»: как защититься от паразитов

Накануне хирурги РКБ спасли 19-летнюю девушку. Ее печень поразили паразиты – эхинококки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удалили огромную кисту, которую образовал эхинококк

В последнее время то и дело в СМИ появляются истории спасения пациентов, в организме которых поселились паразиты. Только в этом году «Татар-информ» рассказывал две такие истории.

А накануне хирурги РКБ спасли 19-летнюю девушку. Ее печень поразили паразиты – эхинококки.

Паразиты в печени образовали огромную кисту размером 20 на 15 сантиметров Фото: пресс-служба РКБ Татарстана

Девушка обратилась к медикам с сильными болями в животе несколько месяцев назад. Во время обследований врачи увидели много паразитов в печени, которые образовали огромную кисту размером 20 на 15 сантиметров.

Сначала медики назначили девушке химиотерапию, чтобы убить всех паразитов, а через три месяца ее пригласили в Республиканскую клиническую больницу на операцию.

Киста эхинококка занимала треть печени Фото: пресс-служба РКБ Татарстана

Специалисты отделения хирургии №2 РКБ увидели, что киста эхинококка занимала треть печени. Эту часть пришлось удалить. Операция длилась два с половиной часа и прошла успешно. Сейчас молодая девушка идет на поправку и готовится к выписке.

Острицы «любят» детей, а рыбные и мясные паразиты – взрослых

По словам врачей, татарстанцы нередко попадают к ним с различными болезнями, которые вызывают паразиты. Заболевают как дети, так и взрослые.

«Наиболее распространенные паразитарные инвазии в нашей стране, в том числе и в нашей республике, – это энтеробиоз, аскаридоз и лямблиоз», – рассказала «Татар-информу» доцент кафедры инфекционных болезней Казанского медицинского университета, врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Файруза Гилмуллина.

В свою очередь заведующий вторым хирургическим отделением Республиканской клинической больницы, хирург-онколог Ленар Зиганшин объяснил агентству, что в месяц в стенах РКБ оперируют одного-двух пациентов с паразитарной патологией органов брюшной полости. Именно там зачастую прячется эхинококк.

Файруза Гилмуллина: «Наиболее распространенные паразитарные инвазии в нашей стране, в том числе и в нашей республике, – это энтеробиоз, аскаридоз и лямблиоз» Фото: kazangmu.ru

Инфекционист отметила, что такие паразиты, как острицы, аскариды, лямблии, больше «любят» детей. Мясные паразиты – бычий или свиной цепень, рыбные, которые вызывают описторхоз, дифиллоботриоз, чаще встречаются у взрослых. Эхинококки тоже чаще всего находят у взрослых.

Лечили от туберкулеза, а оказалось – червь

Файруза Гилмуллина вспомнила случай, когда впервые столкнулась с альвеококкозом. Это было 20 лет назад.

У молодого человека на флюорографии увидели очаги в легких. Его начали лечить от туберкулеза. Он долго принимал препараты против этой болезни, но эффекта не было никакого.

Через полгода ему назначили УЗИ органов брюшной полости. При помощи него и обнаружили большую опухоль в печени. Тогда стало понятно, что причина проблем со здоровьем – паразит.

Но, к сожалению, тогда в руки инфекционистов парень попал уже очень поздно, медики поставили диагноз «альвеококкоз». Паразитарный узел успел прорасти в крупные сосуды – это был уже неоперабельный случай.

Медики назначили пациенту пожизненную терапию.

«В те годы УЗИ органов брюшной полости и тем более РКТ или МРТ широко не использовались, они были доступны только в крупных городах. А сейчас ситуация совсем другая, инструментальная диагностика доступна каждому», – отметила врач.

В месяц в стенах РКБ оперируют одного-двух пациентов с паразитарной патологией органов брюшной полости Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Врач-инфекционист посоветовала всем татарстанцам своевременно проходить флюорографию и диспансеризацию. На профилактических обследованиях довольно часто выявляются очаговые образования, в том числе эхинококковые кисты.

Из-за паразита удалили три четверти печени

Заведующий второй хирургией РКБ объяснил, что паразиты образуют кисты, чтобы защитить себя от иммунитета хозяина.

«Показания к операции – это большие кисты с множественными дочерними кистами. Бывает, что кисты растут и на поверхности органов, тогда появляется угроза их разрыва. Опасно и инфицирование кисты, также операция необходима, если киста сообщается с желчными протоками», – объяснил врач.

Хирург-онколог объяснил, что операции при поражении того или иного органа паразитами проводят, как правило, уже после того, как пациент пролечился у инфекциониста после курса противопаразитарного лечения. Хирурги имеют дело с мертвыми паразитами, которых надо достать из организма.

Однако бывает и так, что пациент даже не догадывался о существовании эхинококков в своем организме и из-за развития паразита произошел разрыв какого-либо органа. В таких случаях пациента оперируют срочно.

Ленар Зиганшин вспомнил случай, как из-за паразита пациенту пришлось удалить три четверти печени.

Ленар Зиганшин объяснил, что паразиты образуют кисты, чтобы защитить себя от иммунитета хозяина Фото: rkbrt.ru

Как паразиты попадают в организм человека?

Врач-инфекционист РКИБ Файруза Гилмуллина объяснила, что яйца гельминтов и цисты простейших могут попасть в организм при употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, зелени. Бывает, что заражение происходит, когда человек ест недостаточно термически обработанную или сырую рыбу из пресноводных водоемов или мясо крупного рогатого скота, свиней и диких животных. Например, в виде плохо прожаренных шашлыков. Заражения случаются и при тесном контакте с собаками и кошками.

«Личинки эхинококка попадают в организм с немытыми ягодами, овощами, зеленью, особенно если окружающая среда обсеменена экскрементами собак», – добавила доктор.

Симптомы того, что в организме поселился паразит, могут быть самыми разными: дискомфорт и боли в животе, тошнота, плохой аппетит, слабость, вялость, головные боли; кожные высыпания с зудом. Однако, к примеру, эхинококкоз в течение многих лет протекает совершенно бессимптомно.

Кишечных паразитов можно определить по анализу кала на яйца гельминтов и цисты простейших, а тканевые гельминтозы – токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз – по иммуноферментному анализу крови на антитела к этим гельминтам. Основной метод диагностики эхинококкозов – это УЗИ органов брюшной полости; рентген органов грудной клетки; РКТ или МРТ органов живота.

Врачи подчеркнули, что крайне важно регулярно проверять свое здоровье, а также с умом подходить к пище, которую ешь, и тогда никакие паразиты не смогут попасть в организм.