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Врачи РКБ достали осколок из аорты у бойца спецоперации
Врачи Республиканской клинической больницы спасли раненого мобилизованного татарстанца. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.
Выяснилось, что в марте 38-летний военный из Татарстана получил осколочное ранение левой половины грудной клетки с повреждением легкого, один из осколков попал в стенку аорты. Мужчине оказывали помощь в военных госпиталях Екатеринбурга и Воронежа, а на операцию по извлечению осколка направили в Казань.
В РКБ решили провести сложную операцию лапароскопически – через небольшие разрезы проникнуть в нужную область и аккуратно извлечь металлический осколок. Главная опасность операции для врачей была в том, что был риск задеть сердце.
Команде торакальных хирургов и анестезиологам удалось извлечь осколок через проколы за 2,5 часа. Такая операция для пациента менее травматична, а восстановление просиходит в разы быстрее.
В военном госпитале на базе РКБ Татарстана лечат и помогают восстановиться бойцам СВО. Здесь проходят лечение военнослужащие из разных регионов России. Истории пациентов и медиков читайте в репортаже «Татар-информа».
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