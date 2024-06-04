Врачи РКБ достали осколок из аорты у бойца спецоперации

Врачи Республиканской клинической больницы спасли раненого мобилизованного татарстанца. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Выяснилось, что в марте 38-летний военный из Татарстана получил осколочное ранение левой половины грудной клетки с повреждением легкого, один из осколков попал в стенку аорты. Мужчине оказывали помощь в военных госпиталях Екатеринбурга и Воронежа, а на операцию по извлечению осколка направили в Казань.

В РКБ решили провести сложную операцию лапароскопически – через небольшие разрезы проникнуть в нужную область и аккуратно извлечь металлический осколок. Главная опасность операции для врачей была в том, что был риск задеть сердце.

Команде торакальных хирургов и анестезиологам удалось извлечь осколок через проколы за 2,5 часа. Такая операция для пациента менее травматична, а восстановление просиходит в разы быстрее.

В военном госпитале на базе РКБ Татарстана лечат и помогают восстановиться бойцам СВО. Здесь проходят лечение военнослужащие из разных регионов России. Истории пациентов и медиков читайте в репортаже «Татар-информа».