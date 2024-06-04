«Я чувствовал, как он дребезжал»: как врачи РКБ вынули осколок из аорты бойца СВО

Михаил Бурмистров: «Учитывая потенциал нашей больницы, а это, я не побоюсь этого слова, лучшая и самая крупная больница в Поволжском регионе, к нам поступают наиболее тяжелые пациенты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Осколок находился у самого сердца»

В военном госпитале на базе Республиканской клинической больницы на сегодня уже пролечили больше трех тысяч раненых военнослужащих. Это пятый уровень помощи, здесь бойцов долечивают, после чего они возвращаются в строй. В РКБ проводят сложные операции, которые невозможно сделать на предыдущих этапах оказания помощи.

«Здесь оказывают высокотехнологичную помощь. Учитывая потенциал нашей больницы, а это, я не побоюсь этого слова, лучшая и самая крупная больница в Поволжском регионе, к нам поступают наиболее тяжелые пациенты», – рассказал заместитель главного врача РКБ по медицинской части, начальник военного госпиталя на базе клинике Михаил Бурмистров.

Свою историю «Татар-информу» рассказал один из пациентов госпиталя – боец с позывным Гена. На вопрос о том, откуда появился такой позывной, шутит, что он добрый, как крокодил.

Боец с позывным Гена: «Давно меня так называют, кому-то сложно имя выговаривать. Я уже и сам привык. Думаю уже, так и зовут меня» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Давно меня так называют, кому-то сложно имя выговаривать. Я уже и сам привык. Думаю уже, так и зовут меня», – рассказал боец.

Гена попал на фронт по мобилизации – это была самая первая волна. Уже потом он подписал контракт с Минобороны России. В мирной жизни он работал сварщиком на одном из предприятий.

Ранение Гена получил серьезное, вспоминает, что «вроде бы это была мина». В РКБ он попал уже после двух госпиталей, в одном из них вытащили два осколка из левой руки. Но самый опасный осколок находился рядом с сердцем.

Константин Шкляев: «Пациент поступил с осколочным ранением грудной клетки. Особенностью ранения этого пациента является расположение этого осколка – он был позади сердца» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пациент поступил с осколочным ранением грудной клетки. Особенностью ранения этого пациента является расположение этого осколка: он был позади сердца – между пищеводом и аортой, конкретно был в стенке аорты», – рассказал лечащий врач бойца, торакальный хирург РКБ Константин Шкляев.

По словам медика, такое расположение осколка крайне опасно, могло начаться кровотечение, раненый мог умереть.

В РКБ решили провести сложную операцию лапароскопически – через небольшие разрезы проникнуть в нужную область и аккуратно извлечь металлический осколок. Главная опасность операции для врачей была в том, что был риск задеть сердце.

Такое расположение осколка крайне опасно, могло начаться кровотечение, раненый мог умереть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Малейшее движение на сердце, легкое его смещение с оси могут вызвать нарушение в работе этого органа, вплоть до остановки», – объяснил Константин Шкляев.

Хирурги работали два с половиной часа, им удалось достать осколок, он был неправильной прямоугольной формы.

«Здесь с лечением все хорошо, хорошо операцию сделали. Меня предупреждали, что будет сложное вмешательство. После операции стало хорошо, до этого прямо чувствовал, как он дребезжал. Я не мог на живот лечь. Он пульсировал постоянно», – рассказал Гена.

На вопрос журналистов, пришлось ли платить что-то за операцию, – как оказалось, многие почему-то считают, что контрактникам такую помощь не оказывают, – Гена посмеялся и ответил, что все было абсолютно бесплатно.

К бойцу в госпиталь часто приезжает мама, привозит домашние вкусности. Он рассказал – пытается убедить ее в том, что кормят здесь очень хорошо: «Но это же мама…» – улыбается боец. В госпитале его навещают друзья, приходили одногруппники. Признается, что такие встречи всегда греют душу.

«Тем, кто не верит, что там на СВО, нужно просто туда съездить и посмотреть своими глазами на все это… только так… Как увидит – все поймет», – подчеркнул Гена.

«Спасли ногу бойцу, у которого были все показания к ампутации»

Заместитель главного врача РКБ по медицинской части, начальник военного госпиталя на базе больницы Михаил Бурмистров рассказал, что госпиталь рассчитан на 300 коек. Здесь оказывают помощь по травматологии, ортопедии, нейрохирургии, торакальной, абдоминальной и гнойной хирургии.

По словам Михаила Бурмистрова, со времен Великой Отечественной войны характер ранений заметно изменился. Порядка 90% – сочетанные минно-взрывные травмы, когда поражается до трех конечностей, грудная клетка или брюшная полость. Работает с такими ранеными мультидисциплинарная бригада – до шести специалистов работают с одним бойцом.

Госпиталь рассчитан на 300 коек. Здесь оказывают помощь по травматологии, ортопедии, нейрохирургии, торакальной, абдоминальной и гнойной хирургии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Врач вспомнил бойца, у которого были все показания к ампутации ноги, но медики РКБ всеми силами старались ее сохранить. Он лежал семь месяцев, буквально недавно его выписали, он ушел из госпиталя на своих ногах.

В госпитале только порядка трети пациентов ребята из Татарстана, остальные 70% – бойцы со всей России, от ЛДНР до Владивостока.

После двенадцати ранений вернулся в строй

Был в госпитале боец – сержант-десантник, который поступил после двенадцатого ранения. Михаил Бурмистров вспоминает, что спросил его тогда: «Может, хватит?» На что боец ответил: «Есть поверье: если живой остался после второго-третьего ранения, значит, заговоренный и Господь Бог бережет до конца. И я буду до конца, до победы».

Медики госпиталя прооперировали бойца, он выздоровел и уже вернулся назад на СВО.

«Несмотря на мотив, с которым они пошли на СВО, возвращаются они туда с одним мотивом – идти до конца и победить. Я сначала думал, какая-то установка у них идет. Оказывается, у них это в душе – вернуться обратно, чтобы добить нацистскую нечисть. Идти до конца, какие бы трудности ни были», – отметил доктор.

В госпитале только порядка трети ребята из Татарстана, остальные 70% – бойцы со всей России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В РКБ лечат не только тело, но и душу. Порой бойцам требуется психологическая помощь, и ее здесь оказывают.

«Людям, прошедшим войну, требуется психологическая помощь, у нас в штате есть психолог, он ежедневно работает. Даже врачи-хирурги, травматологи стали у нас психологами. Бойцы им рассказывают свои жизненные истории, фронтовые истории. Мы уже много всего знаем», – признался зам. главного врача Михаил Бурмистров.