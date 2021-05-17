Врачи рассказали жителям Елабуги о профилактике гипертонии и СПИДа

В Елабуге в парке «Чебурашка» прошла открытая беседа, посвященная Всемирному Дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, сообщает пресс-служба администрации Елабужского района РТ.



На мероприятии выступили заведующая кабинета медицинской профилактики Елабужской центральной районной больницы Гульфара Фардиева, а также фельдшер кабинета медицинской профилактики Ильсияр Ёгина. Врачи рассказали пришедшим о том, что такое СПИД и как избежать заражения.



Помимо этого посетителям мероприятия объяснили, как бороться с гипертонией, а также что необходимо делать, чтобы не допустить ее появления. По окончанию мероприятия участникам были розданы информационные буклеты.

Также 16 мая, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в Казани было организовано бесплатное тестирование на ВИЧ.