В воскресенье в центре Казани пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

В Казани бесплатно протестируют на ВИЧ всех желающих. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор Автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«16 мая, именно во Всемирный день памяти умерших от СПИДа, у нас будет гала-тестирование, то есть все три тест-мобиля из Ульяновска, Челнов и Казани приедут в Казань. И в центре города, на Баумана, будет проходить гала-тестирование», — рассказала спикер.

Лилия Таишева призвала татарстанцев не бояться проходить тестирование на ВИЧ. Мероприятие будет проведено по акции «Тест для победы».