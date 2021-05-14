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Ру Тат
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14 мая 2021  14:30
Эвелина Киселёва

В воскресенье в центре Казани пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

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В Казани бесплатно протестируют на ВИЧ всех желающих. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор Автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«16 мая, именно во Всемирный день памяти умерших от СПИДа, у нас будет гала-тестирование, то есть все три тест-мобиля из Ульяновска, Челнов и Казани приедут в Казань. И в центре города, на Баумана, будет проходить гала-тестирование», — рассказала спикер. 

Лилия Таишева призвала татарстанцев не бояться проходить тестирование на ВИЧ. Мероприятие будет проведено по акции «Тест для победы». 

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