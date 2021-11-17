Врачи рассказали, как спасают молодых людей, отравившихся метанолом в Казани

После отравления метанолом в Казани у 12 студентов офтальмологи видят положительную динамику, одна девушка по-прежнему в коме. Об этом рассказала главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

«На данный момент состояние пациентов остается прежним, трое тяжелых пациентов находятся в реанимации. Одна пациентка крайне тяжелая, две – стабильно тяжелые», – отметила врач.

Двух девушек, которые в стабильно тяжелом состоянии, подключили к аппарату гемодиализа – стандартная процедура при отравлении метанолом. У этих трех девушек хронических заболеваний нет, и единственное, с чем можно связать тяжелое состояние, это количество выпитого яда и при небольшом потреблении пищи.

«Пациенты, остающиеся в средней степени тяжести в токсикологическом отделении в состоянии средней степени тяжести, стабильные, в сознании, жалоб на данный момент они не предъявляют», – рассказала Алия Насибуллина.

Напомним, что следствие установило, что один из студентов привез пятилитровую бутыль в коттедж в багажнике каршерингового автомобиля. При этом в багажнике авто также находилась незамерзайка в такой же бутылке. Молодые люди по ошибке взяли незамерзайку с собой, после чего добавили в нее ароматизаторы и выпили. На месте происшествия нашли бутылку из-под незамерзайки, исследование показало наличие в ней следов метанола.

Токсиколог отметила, что на ход лечения новая информация о незамерзайке не повлияет. По словам врача, неважно как называется жидкость, в которой будет содержаться метанол.

«Сегодня проведена повторная консультация офтальмолога. На данный момент, у всех положительная динамика, кроме пациентки, которая находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации», – рассказала врач.

Об этой девушке известно, что она 2002 года рождения, живет и прописана в Башкирии.

Одна из студенток после дня рождения отправилась в Москву, республиканские специалисты связались с НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, туда такие пациенты не поступали. Еще одна гостья праздника отправилась в Башкортостан, она обратилась в больницу Нефтекамска, сейчас она дома.

«Мы будем выписывать пациентов, только когда в их анализах будет отрицательное количество метанола. Тогда мы повторно проведем консультацию неврологов и офтальмологов», – заключила токсиколог.

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