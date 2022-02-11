Врачи рассказали, как решить проблему выпадения волос после коронавируса

У многих переболевших коронавирусом начинают выпадать волосы и возникают проблемы со здоровьем ногтей. Врачи рассказали о способах смягчить эти последствия Covid-19, передает RT.

По словам сотрудника Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» — врача-инфекциониста Сергея Васильева, сначала необходимо сдать анализы на уровень витаминов D и B12. При их дефиците следует обязательно обратиться к врачу.

«<…> самостоятельно принимать витамины не нужно. Целесообразно обратить внимание на рацион питания. Употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов», — заметил специалист.

В свою очередь глава направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet — семейный врач Сергей Чудаков сообщил, что при выпадении волос можно принимать добавки, содержащие биотин, а также делать массаж головы с кедровым маслом.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что проблемы с ногтями помогут решить витамин Е, С и бета-каротин. «<…> эффективное потребление витаминов и минералов — это не сезонность, не вынужденная мера, а просто часть ежедневного рациона», — напомнил он.

При этом оба врача отметили, что для переболевших Covid-19 отсутствуют ограничения на косметические процедуры: стрижку волос, бритье, маникюр и педикюр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что британские врачи назвали шесть длительных кожных симптомов омикрон-штамма коронавируса.