Врачи рассказали, что делать, если самостоятельно вытащил клеща после укуса

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Если после укуса вы сняли клеща самостоятельно и не обратились в больницу, то необходимо еще 21 день наблюдать за своим состоянием. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Если клеща вы сняли самостоятельно, то после укуса необходимо наблюдать 21 день. Если поднимается температура, то человек должен обратиться к врачу и сказать, что его укусил клещ в такой-то период. Необходимо обращать внимание на место укуса, если оно покраснело или приобрело кольцевидную форму, а потом такие пятна появились по всему телу, то один из вариантов – что это клещевой боррелиоз и необходимо обратиться к врачу», –поделился Дмитрий Лопушов.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что клещей желательно удалять только в медицинских условиях.

«Если есть навыки удалить клеща самостоятельно, то это возможно сделать и дома. Однако клеща нужно доставить в лабораторию, чтобы посмотреть на предмет инфицирования боррелиями или вирусом клещевого энцефалита. В зависимости от результата врач решит, что делать дальше: либо это будет введение иммуноглобулина, либо курс антибиотиков, если есть подозрение на клещевой боррелиоз», – рассказала Любовь Авдонина.

Специалист отметила, что, если длительное время находитесь на природе, необходимо каждые 15-20 минут осматривать одежду и части тела на предмет присасывания клещей.

«Необходимо осматривать своих домашних животных, рекомендуется не приносить домой из леса цветы и сухостои, потому что вместе с ними можно принести клеща. Также можно использовать репелленты, которые можно наносить на открытые участки тела, но нужно внимательно читать инструкцию: если написано наносить на одежду, то ни в коем случае нельзя наносить на тело», – добавила Авдонина.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ отметила, что если планируется отдых на природе, то желательно выбирать места, где мало кустов. Тем, кто много работает на природе, например, нефтяникам, геологам, охотникам, лесникам, необходимо сделать прививки от клещевого энцефалита.

«В идеале вакцинироваться нужно было еще осенью, потому что курс прививок состоит из нескольких вакцинаций, но есть и ускоренный курс. Профессиональные группы риска вакцинируются в поликлиниках бесплатно», – подытожила Авдонина.