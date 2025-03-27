«Крохотный клещ может убить»: как защитить себя и питомца от опасных инфекций

Насколько серьезны могут быть последствия для здоровья человека или животного от укус крохотного клеща? Когда начинается сезон активности клещей и как подготовиться к выезду на природу? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили врачи.





Собираясь на прогулку в лес, парки, в луга и другие места, где могут обитать клещи, необходимо надевать одежду, максимально закрывающую тело

Фото: © «Татар-информ»

«Заразные клещи встречаются по всему Татарстану»

Весна в этом году наступила рано, рано проснулись и клещи, а значит, все необходимые меры предосторожности необходимо уже принять. В 2024 году в республике было зарегистрировано 12 891 обращение в больницы Татарстана по поводу присасывания клещей.

«Сезон активности клещей начинается, когда температура поднимается выше +10 градусов, по средним многолетним наблюдениям это середина апреля, пик их численности бывает в конце мая – июне. В июле клещей становится меньше, в августе наступает второй подъем, который длится до конца октября», – рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

Специалист добавила, что в этом году рано пришедшее тепло будет способствовать точечной активизации клещей, преимущественно в хорошо прогреваемых местах, свободных от снежного покрова. В этом году кусать людей и животных клещи начнут гораздо раньше.

Анна Алешина рассказала, что в этом году рано пришедшее тепло будет способствовать точечной активизации клещей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что касается клещевых инфекций, то вся территория Татарстана эндемична по клещевому боррелиозу, а 30 районов эндемичны и по клещевому вирусному энцефалиту. Клещей больше в смешанных лиственных лесах – их всегда больше вдоль тропинок, чем в глубине леса, много клещей также может быть в лугах, полях с высокой травой.

«Акарицидная обработка от клещей проводится в период максимальной их активности при благоприятной солнечной погоде в местах массового отдыха населения – в скверах, парках, зеленых зонах. Традиционно обработки в республике начинаются во второй декаде мая. Но из-за наступления ранней теплой весной обработки могут начаться и раньше», – сказала Анна Алешина.

Роспотребнадзор РТ предупреждает: собираясь на прогулку в лес, парки, в луга и другие места, где могут обитать клещи, необходимо надевать одежду, максимально закрывающую тело. Предпочтительна одежда светлых тонов – на ней клеща легче заметить. Перед выходом из дома лучше обработать одежду репеллентами, отпугивающими клещей.

Возвращаясь с прогулки, обязательно нужно осмотреть себя – клеща несложно заметить. Внимательно осматривайте себя, своих близких, домашних животных после каждой прогулки на природе: волосистую часть головы, шею, подмышечные и паховые области, ушные раковины — места, где клещи предпочитают присасываться.

Вся территория Татарстана эндемична по клещевому боррелиозу, а 30 районов эндемичны и по клещевому вирусному энцефалиту Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

«Если ваша работа связана с лесом, вы должны быть привиты»

Дополнительной мерой защиты от болезней, переносимых членистоногими, может стать вакцинация. Прививают только от клещевого вирусного энцефалита.

«Тем, кто не начал вакцинацию осенью, в марте необходимо получить первую прививку. Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками – месяц. Для выработки иммунитета после вакцинации требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс – две прививки – необходимо не позднее чем за две недели до выезда на неблагополучную территорию», – подчеркнула Анна Алешина.

Вакцинация против энцефалита рекомендуется тем, кто:

направляется на работу или отдых в местности, для которых характерны вспышки инфекции;

живет на эндемичной территории;

контактирует с биологическим материалом, содержащим вирус.

Обязательна вакцинация для тех, кто по роду своей деятельности много времени проводит в лесистой местности, например для строителей, работников, осуществляющих разведку и добычу полезных ископаемых, работников лесных хозяйств – егерей, сотрудников леспромхозов и других.

По данным Роспотребнадзора Татарстана, в 2025 году на иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита запланированы 15 173 человека (вакцинация – 6465, ревакцинация – 8708).

Две самые опасные болезни, которые переносят клещи, – клещевой энцефалит и боррелиоз Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

«Клещевые инфекции разрушают нервную систему и сердце»

«В Татарстане обитают иксодовые клещи – это самая многочисленная группа клещей, весной они активны с апреля по май. Переносимые ими инфекции протекают очень тяжело, могут иметь хроническое течение и длительный реабилитационный период, приводить к инвалидности и даже к смертельному исходу», – рассказала врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Елена Хасанова.

Две самые опасные болезни, которые переносят клещи, – клещевой энцефалит и боррелиоз.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание. Чаще всего поражает центральную нервную систему. Вирус клещевого энцефалита передается в первые минуты присасывания инфицированного клеща к человеку. Также возможен алиментарный путь заражения – при употреблении сырого молока инфицированных коз и коров, содержащего вирус.

По окончании инкубационного периода, в среднем это 7-14 дней после укуса, заболевание обычно протекает в две фазы.

На первом этапе повышается температура, держится она в среднем три дня. Человек ощущает усталость, головную боль, боли в мышцах и суставах, тошноту, теряет аппетит. В этот момент вирус циркулирует в крови. Затем наступает бессимптомный период – он продолжается до трех недель, в это время болезнь никак себя не проявляет.

После этого, если человек не выздоравливает, болезнь переходит во вторую фазу. Появляются симптомы менингита и менингоэнцефалита. К ним относятся высокая температура, головная боль, тошнота, рвота, нарушения сознания, судороги. Примерно у 20% переболевших клещевым энцефалитом наблюдаются неврологические осложнения. Больной клещевым энцефалитом может умереть.

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, проявляется иначе. Через 7-14 дней после укуса на его месте образуется красное пятно с более светлой средней частью. Оно может увеличиваться, но обычно исчезает в течение пары недель. Врачи называют это повреждение кожи мигрирующей эритемой. Эритема возникает лишь в 4-7 случаях из 10. При обнаружении мигрирующей эритемы следует немедленно начать курс лечения антибиотиками.

Болезнь может остановиться на этой стадии, но при недостаточном уровне иммунитета инфекция затронет нервную систему, кожу, суставы, сердце. Вакцины от болезни Лайма нет. Единственная профилактика – избегать присасывания клещей.

«Для удаления присосавшегося клеща необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Если это невозможно, аккуратно извлекайте клеща. Важно не сдавливать его, так как в рану попадет внутреннее содержимое и увеличится риск заражения. После извлечения клеща продезинфицируйте место укуса», – сказала Елена Хасанова.

Удаленного клеща, советует врач, необходимо поместить в стеклянную посуду и доставить для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии, который находится в Казани на улице Сеченова, 13а, кабинет №201. Часы работы: с 8.45 до 16.00; тел. (843) 221-90-89. В течение суток клеща исследуют. Если выяснится, что он заражен, нужно будет обратиться к инфекционисту для осмотра и назначения антибиотиков.

По мнению ветеринаров, лучший способ защитить братьев наших меньших – давать им специальные таблетки Фото: © «Татар-информ»

«Дайте питомцу таблетку, и он будет защищен от клещевой угрозы»

«Среди клещевых инфекций домашних питомцев наиболее известен пироплазмоз собак. Человеку эта болезнь не передается. Даже если зараженная собака подерется со здоровой, обслюнявит ее – инфекция не передастся. Только клещ является переносчиком заболевания», – рассказала ветеринарный врач Александра Чернышева.

Основное количество клещевых инфекций животных в Татарстане не встречаются, в основном это проблема южных регионов России. Тем не менее татарстанцы должны внимательно относиться к своим питомцам.

По мнению ветеринаров, лучший способ защитить братьев наших меньших – давать им специальные таблетки. Сегодня на прилавках аптек встречаются действительно хорошие препараты, в том числе импортозамещенные. Одна таблетка может дать полную защиту до трех месяцев. Препарат убивает клеща, когда тот кусает животное, и вирус передаться не успевает.

«На сегодняшний день обращений в ветеринарные клиники по клещам еще не было. В общем и целом люди сейчас осведомлены об этой угрозе, ответственно подходят к вопросу защиты, обрабатывают питомцев заранее», – отметила Александра Чернышева.

После укуса, как говорит врач, симптомы развиваются от трех дней до трех недель. Если питомец стал вялый, его моча потемнела, появились рвота и понос, хозяевам нужно срочно обращаться в ветеринарную клинику. Без квалифицированной помощи животное погибнет.