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Врачи провели операцию раненому украинскими диверсантами мальчику
Ребенок, раненный украинскими диверсантами в Брянской области, перенес операцию. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», – рассказал глава региона.
По его словам, юный пациент находится под постоянным наблюдением специалистов.
Напомним, что сегодня на территорию Брянской области проникла ДРГ с Украины. Диверсанты обстреляли автомобиль. В результате нападения погиб как минимум один человек. Кроме того, ранен 10-летний ребенок.
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