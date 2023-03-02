Врачи провели операцию раненому украинскими диверсантами мальчику

Ребенок, раненный украинскими диверсантами в Брянской области, перенес операцию. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства», – рассказал глава региона.

По его словам, юный пациент находится под постоянным наблюдением специалистов.

Напомним, что сегодня на территорию Брянской области проникла ДРГ с Украины. Диверсанты обстреляли автомобиль. В результате нападения погиб как минимум один человек. Кроме того, ранен 10-летний ребенок.