Врачи объяснили, как хантавирус Андес может попасть в Россию

Хантавирус Андес не встречается в Европе и Азии. В то же время он может оказаться на территории России. О том, как это может произойти, «Татар-информу» рассказали эпидемиолог и инфекционист.

Вирус может попасть на территорию России, если зараженный человек прошел санитарно-карантинный контроль, пока вирус находился в периоде инкубации.

«Инкубационный период в среднем составляет две недели. Максимальный срок у хантавируса Андес может доходить до пяти-шести недель, но это скорее редкость», – рассказал агентству главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.

Однако риска начала эпидемии именно той болезни, которой заразились пассажиры корабля MV Hondius в Атлантическом океане, в нашей полосе нет.

«Заболеть можно, но недуг не получит дальнейшего распространения, потому что должен быть природный резервуар, а те самые грызуны, которые им являются, здесь не живут. Вирус не сможет передаваться от человека к человеку бесконечно», – сказал в разговоре с корреспондентом агентства главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

