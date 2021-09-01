Врачи ДРКБ выяснили, что ноги девочки из Казани, на которую упал шкаф, целы

Девочку, на которую упал шкаф накануне, перевели в хирургическое отделение Детской республиканской клинической больницы, серьёзных травм у нее нет. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.

«Ребенка, на которого упал шкаф, госпитализировали в хирургическое отделение, с ним все хорошо. За ребёнком установлено динамическое наблюдение», – отметили в больнице.

Ребенка в ДРКБ полностью обследовали, провели компьютерную томографию и УЗИ. Подозрения на тяжелые травмы не подтвердились.

Напомним, вчера в одной из квартир жилого дома на улице Чистопольской шкаф упал на пятилетнюю девочку и заблокировал дверь комнаты, в которой была ее мама. Ребенка спасли прибывшие на вызов пожарные.

Предварительно сообщалось, что у ребёнка сломаны ноги.