В Казани на пятилетнюю девочку упал шкаф, ее доставили в больницу

В одной из квартир жилого дома на Чистопольской шкаф упал на пятилетнюю девочку и заблокировал дверь комнаты, в которой была ее мама. Женщина обратилась за помощью по номеру вызова экстренных служб 112. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные вскрыли входную дверь, подняли упавший шкаф и передали пострадавшую девочку медикам, которые увезли ее в ДРКБ на скорой помощи. Как стало известно агентству, у ребенка подозрение на перелом ног.