Врачи ДРКБ удалили кусочки ореха из легких 11-месячного ребенка в Альметьевске

В Альметьевске малыш, которому нет и года, подавился орехом. Спасать ребенка приехал врач из Детской республиканской клинической больницы. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

В ДРКБ поступил звонок из Альметьевска. Местные врачи рассказали, что к ним поступил 11-месячный ребенок с подозрением на инородное тело в легких.

Ночью из ДРКБ незамедлительно выехал хирург Ибрагим Муртазалиев. Прибыв в город, он бронхоскопом удалил инородные тела из бронхов. Оказалось, что ребенок поперхнулся орехами. По некоторым данным, малыш стащил их у старшего брата.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

В ДРКБ рассказали, что врач удалил довольно крупные куски орехов.

«Врачи призывают родителей быть более бдительными и внимательными. Проговаривайте детям о собственной безопасности», – добавили в пресс-службе клиники.

Такие случаи, к сожалению, не редкость. Ранее «Татар-информ» сообщал, как специалисты больницы за одну ночь выезжали в два города Татарстана, чтобы спасти детей с инородными телами в бронхах.