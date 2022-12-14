Врачи ДРКБ за ночь удалили у двух детей колпачок от ручки и орех из бронхов

Специалисты Детской республиканской клинической больницы за одну ночь выезжали в два города Татарстана, чтобы спасти детей с инородными телами в бронхах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

Первый ночной звонок поступил в ДРКБ от врачей из Альметьевска. Местные специалисты сообщили, что у ребенка инородное тело в легких. Хирурги республиканской больницы незамедлительно выехали в район. Выяснилось, что восьмилетняя девочка делала уроки и параллельно игралась с ручкой, и ее колпачок по неосторожности попал в легкие.

Когда врачи возвращались, к ним поступил еще один вызов, теперь из Лениногорска. Там двухлетний ребенок поперхнулся орехами. Малыш находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Медики приехали вовремя и удалили из дыхательных путей множество кусочков орехов.

«Врачи ДРКБ призывают родителей быть более бдительными и внимательными. Объясняйте детям правила собственной безопасности», – рассказали в пресс-службе больницы.