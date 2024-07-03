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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается 35-градусная жара и порывистый ветер
Сегодня, 3 июля, в Татарстане благодаря установившемуся антициклону продолжится повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе рад республикой сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, отмечают синоптики.
Южный и юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с днем местами (но не в Казани) будет усиливаться порывами до 13 м/с.
После теплой ночи (от +14 до +19 градусов) в дневные часы столбики термометров на территории региона поднимутся до +30, +35 градусов (в столице РТ — до +32, +34 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что начало июля окажется в Татарстане на 4 градуса теплее нормы.
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