В Татарстане ожидается 35-градусная жара и порывистый ветер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 3 июля, в Татарстане благодаря установившемуся антициклону продолжится повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе рад республикой сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, отмечают синоптики.

Южный и юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с днем местами (но не в Казани) будет усиливаться порывами до 13 м/с.

После теплой ночи (от +14 до +19 градусов) в дневные часы столбики термометров на территории региона поднимутся до +30, +35 градусов (в столице РТ — до +32, +34 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начало июля окажется в Татарстане на 4 градуса теплее нормы.