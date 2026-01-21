Врачи дали разрешение на транспортировку учительницы из РТ, которая впала в кому в Египте

Врачи Шарм-эль-Шейха дали разрешение на транспортировку Ольги Гардихановой в Россию. Об этом «Татар-информу» сообщил ее сын, Руслан Гардиханов.

По его словам, медики передали через посольство, что перелет станет возможен через неделю.

«Без разрешения врачей маму нельзя транспортировать. Раньше они запрещали, а сейчас сказали, что уже через неделю можно будет лететь. Однако до сих пор неизвестно, помогут нам или это будет происходить за наш счет», – рассказал он. По оценке транспортной компании, потребуется 13,5 млн рублей, чтобы вернуть Ольгу домой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 4 января Ольга Гардиханова прилетела в Египет вместе с семьей. В аэропорту ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Женщину экстренно госпитализировали, у нее диагностировали геморрагический инсульт. С тех пор она находится в коме и до настоящего времени не пришла в сознание.

Ольга Гардиханова – заслуженный учитель Республики Татарстан, педагог с 30‑летним стажем. Она преподает в Алексеевской средней школе.

От страховой суммы, оформленной при покупке путевки, осталось 15 тысяч долларов из 40 тысяч. После того, как эта сумма закончится, один день лечения в клинике Шарм-эль-Шейха будет стоить для семьи 2,5 тысячи долларов.

Руслан Гардиханов организовал сбор, чтобы помочь матери.