Для помощи учительнице из Татарстана, которая впала в кому в Египте, собрали 1,5 млн руб.

Сын заслуженного учителя Татарстана Ольги Гардихановой, Руслан Гардиханов, открыл сбор средств, чтобы вернуть мать из Египта. Сейчас ему удалось собрать 1,5 млн рублей.

Напомним, 4 января Ольга Гардиханова прилетела в Египет вместе с семьей. В аэропорту ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Медики доставили женщину в больницу, где она впала в кому. Врачи диагностировали геморрагический инсульт.

Чтобы вернуть женщину домой, необходимо 13,5 млн рублей.

Сейчас лечение покрывает страховая компания, однако срок страховки подходит к концу. После этого один день пребывания в больнице будет стоить около 2,5 тысячи долларов.

«На данный момент нам удалось собрать 1,5 млн рублей. Мы продолжаем сборы и надеемся, что у нас получится вернуть маму домой и оплатить ее лечение», – рассказал «Татар-информу» Руслан Гардиханов.

Средства для помощи семье можно перевести на счет 2202 2022 7164 6311, «СберБанк», Руслан Рамильевич Г.