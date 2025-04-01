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Общество 1 апреля 2025 13:00

Врачи БСМП спасли от ампутации руку челнинки после того, как ее зажало в оборудовании

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В Набережных Челнах врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) спасли руку 27-летней женщине. Пациентка уже две недели проходит курс лечения после травмы на производстве.

ЧП произошло 19 марта на предприятии «Челны Бройлер». 27-летнюю сотрудницу зажало в оборудовании. В результате девушка получила серьезные травмы рук и грудной клетки. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Одна рука была ампутирована, вторую врачам удалось сохранить.

«Пациентка продолжает лечение. Сейчас она находится под наблюдением врачей», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе БСМП.

По факту несчастного случая следователями возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

#БСМП Набережных Челнов #производственный травматизм #охрана труда
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