Сотрудница «Челны Бройлер» получила тяжелые травмы на производстве, начата проверка

На предприятии «Челны Бройлер» в Татарстане произошел несчастный случай: 27-летнюю сотрудницу зажало в оборудовании. Девушка получила серьезные травмы рук и грудной клетки. Ее сразу же доставили в больницу.

Сейчас прокуратура проводит тщательную проверку, чтобы выяснить все подробности случившегося и установить, были ли нарушены нормы охраны труда.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства и привлечение виновных лиц к ответственности», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тукаевского района РТ.