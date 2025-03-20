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Происшествия 20 марта 2025 15:20

Сотрудница «Челны Бройлер» получила тяжелые травмы на производстве, начата проверка

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На предприятии «Челны Бройлер» в Татарстане произошел несчастный случай: 27-летнюю сотрудницу зажало в оборудовании. Девушка получила серьезные травмы рук и грудной клетки. Ее сразу же доставили в больницу.

Сейчас прокуратура проводит тщательную проверку, чтобы выяснить все подробности случившегося и установить, были ли нарушены нормы охраны труда.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства и привлечение виновных лиц к ответственности», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тукаевского района РТ.

#тукаевский район #Прокуратура #пострадал рабочий
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