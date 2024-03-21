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Врачи БСМП спасли челнинцу палец, поврежденный электроинструментом
В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов мужичине восстановили мягкие ткани на пальце после тяжелой травмы. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Мужчина поступил в БСМП с окровавленным пальцем, кожа на нем частично отсутствовала. Выяснилось, что челнинец получил травму, работая с электроинструментом. Благо, житель автограда вовремя обратился в больницу. Однако там выяснили, что травма гораздо серьезней, чем казалось на первый взгляд.
В практике травматолога-ортопеда клиники Гали Хузина подобный случай уже не первый. «Татар-информ» рассказывал, как доктор восстановил пациенту палец, часть которого оторвало цепью снегохода.
«Дефект мягких тканей был глубоким. И Гали Хузин принял решение выполнить пластическую реконструкцию поврежденного участка, взяв донорские ткани с тыльной поверхности указательного пальца, которые кровоснабжаются определенным сосудом. Таким образом, сосуд питал пересаженные ткани на пострадавшем пальце, помогая им прижиться и закрыть дефект», – рассказали в БСМП.
Операция прошла успешно. Однако после вмешательства произошел венозный застой ткани и краевой некроз. Гали Хузин продолжил работать с пациентом и в скором времени, несмотря на осложнение, лоскут прижился, а пациента выписали.
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