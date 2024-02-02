В БСМП Челнов мужчине восстановили палец, часть которого оторвало цепью снегохода

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов по современной технологии восстановили пациенту палец после тяжелой травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Мужчина попал в клинику еще в конце декабря. Из-за цепи снегохода ему оторвало часть верхней фаланги пальца.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Челнов

Мужчину сразу направили в операционную. Перед врачами стояла сложная задача – не только сохранить все функции поврежденной кисти, но и исправить дефект мягких тканей.

«Мы пересадили донорские мягкие ткани с соседнего пальца на поврежденный участок. Таким образом, сосуды соседнего пальца какое-то время питали и кровоснабжали пересаженные ткани, помогая им прижиться и закрыть дефект. Операция прошла успешно. Через три недели ткани окончательно прижились, после чего мы приступили к аккуратному отсечению донорской "ножки"», – рассказал травматолог-ортопед БСМП Гали Хузин.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Челнов

Медикам оставалось решить, как исправить эстетический дефект, ведь ногтевое ложе стало очень коротким, а пальцу хотелось вернуть прежний вид.

Травматолог Гали Хузин провел так называемую эпонихиальную пластику – в результате этого вмешательства ноготь визуально удлинился и приняло привычный вид.

В БСМП подчеркнули, что все функции кисти пациента восстановлены.