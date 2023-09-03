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Врачи БСМП Челнов в программе Елены Малышевой рассказали о лечении расслоения аорты
Кардиохирурги БСМП Набережных Челнов рассказали о разработанной ими уникальной технологии лечения расслоения аорты в программе «Здоровье» Елены Малышевой на Первом канале.
Вместе с врачами гостем телепередачи стал и их пациент. Азат Заляев рассказал, что, находясь у себя дома, испытал резкую боль в области груди и живота, после чего его на машине скорой помощи доставили в БСМП.
«Пациент поступил с клиникой расслоения аорты. <…> если говорить анатомически, [оно наблюдалось] с половины дуги и всё на протяжении нижних конечностей», — отметил главный кардиолог Рамис Якубов.
Расширение аорты означает, что ее стенки становятся тоньше и могут порваться в любой момент, а такой разрыв грозит немедленной смертью. Перед операцией хирурги распечатали на 3D-принтере копию расслоившегося сосуда и тщательно его изучили.
Через прокол в бедренную артерию был введен стент-графт — трубка из особого материала с металлическим каркасом. Под контролем рентгена стент подняли до поврежденного участка аорты и раскрыли там, что позволило укрепить стенки сосуда.
Затем, чтобы избежать проблем с нарушением кровотока из-за герметичного протеза, хирурги подвели к нему специальное устройство и прокололи стент в местах, где к аорте подходят другие сосуды. Этот способ врачи БСМП применили впервые в России, заметила Елена Малышева.
«<…> внутри уже, после того, как установили, прокалываем стенку графта и <…>, выражаясь простым языком, делаем врезку», — объяснил рентгенхирург Марат Шарафутдинов.
Установка основного протеза была дополнена стентированием нескольких сосудов, отходящих от брюшной аорты. Операция была проведена 24 июля прошлого, 2022 года, после нее пациент живет обычной жизнью и продолжает работать.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в БСМП Набережных Челнов впервые пересадили часть аорты.
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