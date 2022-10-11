В БСМП Набережных челнов впервые пересадили часть аорты

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов впервые провели трансплантацию аорты. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Олег Андреев попал в БСМП в крайне тяжелом состоянии, туда его направил консилиум врачей из Нижнекамска. Пациент не мог дышать из-за одышки и накопленной жидкости в легких.

«Ситуация усугублялась тем, что у пациента было инфекционное поражение створок сердечных клапанов. Страшный диагноз эндокардит выявили кардиологи БСМП на обследовании», – рассказали в горздраве.

Врачи приняли решение заменить пациенту часть аорты, отходящую от сердца, и аортальный клапан с помощью донорского гомографта.

«Гамографт – это уникальная технология, она запатентована, разработана и используется в нашей стране криобанком в Санкт-Петербурге. Наши коллеги отозвались и меньше чем за сутки гамограф был доставлен к нам в клинику», – рассказал главный хирург БСМП Рамис Якубов.

Операция длилась восемь часов и прошла успешно. Четыре дня Олег Андреев провел в реанимации, еще полторы недели специалисты выхаживали пациента.

В горздраве отметили, что подобные операции в стране проводят единичные медицинские центры.

«Когда тебе говорят, что процентное соотношение сохранения жизни при операции 60%, на душе становится неспокойно. Хотим выразить большую благодарность всему хирургическому составу отделения сосудистой хирургии – всем от заведующего до самой младшей медсестры», – отметил пациент.

Во время болезни Олег Андреев похудел почти на 40 килограммов. По его словам, это небольшая цена за подаренную заново жизнь. Благодаря пересадке эндокардит удалось вылечить.