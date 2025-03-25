Врача-офтальмолога из Казани отправили под стражу за нарушение условий домашнего ареста

Врача-офтальмолога одной из поликлиник Казани, подозреваемой в мошенничестве и получении взятки, заключили под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Ново-Савиновского суда Казани.

Напомним, ранее медика отправили под домашний арест с установлением запрета определенных действий. Однако женщина, несмотря на наложенный запрет, связалась с одним из свидетелей посредством телефонных звонков и обмена сообщениями через мессенджер «WhatsApp».

Учитывая нарушения, суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

