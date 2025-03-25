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Происшествия 25 марта 2025 09:17

Врача-офтальмолога из Казани отправили под стражу за нарушение условий домашнего ареста

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Врача-офтальмолога одной из поликлиник Казани, подозреваемой в мошенничестве и получении взятки, заключили под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Ново-Савиновского суда Казани.

Напомним, ранее медика отправили под домашний арест с установлением запрета определенных действий. Однако женщина, несмотря на наложенный запрет, связалась с одним из свидетелей посредством телефонных звонков и обмена сообщениями через мессенджер «WhatsApp».

Учитывая нарушения, суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

#суд #Уголовное дело #домашний арест #мера пресечения
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