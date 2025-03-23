Врача-офтальмолога поликлиники Казани отправили под домашний арест за мошенничество

Заведующую офтальмологическим отделением поликлиники в Казани отправили под домашний арест. Соответствующее решение принял Ново-Савиновский районный суд. Врача подозревают в мошенничестве и трех эпизодах взятки.

Следствие утверждает, что с декабря 2023 года по июнь 2024 года медик незаконно вносила ложную информацию в отчетность платных медицинских услуг. В результате она получила необоснованное денежное вознаграждение, что привело к ущербу для бюджета. Кроме того, она подозревается в получении взяток через посредников на суммы от 10 до 25 тысяч рублей за выдачу больничных листов.

Дело было возбуждено по статьям о мошенничестве и взяточничестве УК РФ. Врач свою вину отрицает, однако обвинение подкреплено свидетельскими показаниями и другими материалами дела.

Женщине грозит до восьми лет тюремного заключения. Суд постановил оставить ее под домашним арестом до завершения расследования.