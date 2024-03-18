Врач, выдавший справку водителю, сбившему ребенка в РТ: «Моей вины нет»

В Советском суде Казани допросили родителей погибшего ребенка по делу врача Музипа Фаттахова. Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека.

Напомним, трагедия произошла в марте прошлого года в поселке Алексеевское. Ребенок приехал в гости к бабушке и в один из дней вышел погулять на детскую площадку. Неожиданно с дороги вылетел Chevrolet, за рулем которого находился 56-летний житель Алексеевского. Дети постарше успели разбежаться, самый младший из них среагировать не успел. Ребенка на несколько метров протащило под колесами иномарки, которая затем съехала в водоем. Амир скончался на месте, ему было 6 лет.

По версии следствия, врач Алексеевской ЦРБ Музип Фаттахов халатно отнесся к своим обязанностям и подписал справку для получения водительских прав. По его вине, полагают следователи, психически нездоровый мужчина и сбил ребенка.

Сегодня на заседании Фаттахов выступил с небольшой речью. Он сообщил суду, что, как отец, понимает боль родителей погибшего Амира, однако своей вины в этом не чувствует, так как «работал по закону».

«Я хочу выразить свои глубокие соболезнования по случаю смерти сына пострадавших. Как отец, я понимаю, какое горе они испытывают. Я понимаю желание добиться справедливости и полностью поддерживаю их. В данном случае моей вины нет, я полностью руководствовался законными актами и положениями. Надеюсь, виновные будут установлены и всем лицам, причастным к этому, будет дана обьективная оценка», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мать погибшего мальчика Ирина Ахметшина рассказала, что в тот злополучный день к ней подбежал кто-то из знакомых и сообщил о ДТП.

«Я прибежала туда и увидела в акватории велосипед сына, тогда я поняла, что его сбила машина. Я стала спрашивать, где мой сын, мне сказали, что его сбила машина и его увезли в районную больницу. Я прибежала туда и стала спрашивать, где мой сын, тогда мне сказали, что сына больше нет», – рассказала она.

Государственный обвинитель спросил у матери, на какое наказание для подсудимого она рассчитывает. Ирина Ахметшина ответила, что это должен решить суд. В свою очередь отец погибшего Амира сообщил, что узнал о случившемся в тот же день от жены. Также он рассказал о том, как установил сумму для иска о моральной компенсации – 2 млн рублей.

«Я бы заявил двадцать или тридцать миллионов рублей. Но все мы люди, главное, что человек не сможет вернуть мне ребенка», – сказал мужчина.

На следующем заседании в суде начнут допрашивать свидетелей.