Мать погибшего в ДТП ребенка: «Он работает врачом, а мы обнимаем табличку на могиле сына»

Сегодня в Советском суде Казани стартовал процесс по делу врача Музипа Фаттахова. Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека.

Музип Фаттахов – врач Алексеевской ЦРБ, который, по версии следствия, выдал справку психически нездоровому водителю.

Напомним, трагедия произошла в марте прошлого года в поселке Алексеевское. Ребенок приехал в гости к бабушке и в один из дней вышел погулять на детскую площадку. Неожиданно с дороги вылетел Chevrolet, за рулем которого находился 56-летний житель Алексеевского. Дети постарше успели разбежаться, самый младший из них среагировать не успел. Ребенка несколько метров протащило под колесами иномарки, которая затем съехала в водоем. Амир скончался на месте, ему было 6 лет.

Фото:Прокуратура РТ

До начала заседания мать погибшего мальчика рассказала журналистам, что врач с ней не связывался и не пытался извиниться.

«Врач продолжает свою деятельность. Мы писали жалобы везде, но это не помогло. У этого человека вообще в жизни ничего не поменялось, а мы теперь не сына обнимаем, а табличку на его могиле. Он не связывался с нами, даже, чтобы извиниться», – рассказала Ирина Ахметшина.

По версии следствия, Музип Фаттахов халатно отнесся к своим обязанностям и подписал справку для получения водительских прав. По его вине, полагают следователи, психически нездоровый мужчина сбил ребенка.

«Осознавая отсутствие нескольких врачей, поставил подписи за врача-психиатра, невролога и офтальмолога. Он не принял к сведению диагнозы, которые были у мужчины, – эпилепсию и пограничное расстройство личности. Также не назначил ему дополнительное обследование и не отправил к другим специалистам», – сообщил государственный обвинитель.

В свою очередь врач сообщил суду, что обвинение ему понятно. Что-либо говорить по этому поводу он отказался.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судебное заседание отложили, поскольку в суд не явился адвокат потерпевшей стороны. На следующем процессе допросят родителей погибшего мальчика.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что правоохранительные органы завели уголовное дело на водителя. Однако во время дальнейших разбирательств стало известно, что он вообще не должен был находиться за рулем, так как мужчина психически нездоров – вместо колонии его отправили на принудительное лечение. После этого правоохранители стали разбираться, как мужчина с отклонениями прошел медкомиссию и получил права.

Следствие вышло на врача, чья подпись стояла в медицинском заключении. Врач Алексеевской ЦРБ, по мнению следствия, выдал документ незаконно. Рассмотреть дело мужчины в Алексеевском районном суде не удалось, так как оба судьи уже рассматривали дела Фаттахова и заявили самоотводы. Так дело попало в Советский суд Казани.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на адвоката стороны обвинения Олега Рыкова сообщал, что, пять лет назад врач едва не стал фигурантом другого уголовного дела. Тогда погиб трехлетний мальчик. Защитник тогда рассказал, что к нему обратилась семья погибшего ребенка.

«Они рассказали, что их сыну стало плохо, он начал задыхаться. Они вызвали скорую, но им предложили поехать навстречу на своей машине, чтобы было быстрее. В итоге они своим ходом добрались до больницы. Скорая же стояла во дворе, она даже не выезжала. Далее оказалось, что дежурного врача нет на месте. Дежурил тогда как раз Фаттахов. Когда он появился в больнице, начал реанимировать ребенка, мальчик умер. Отец мальчика обращался в правоохранительные органы, но Следственным комитетом было принято решение, что родители слишком поздно обратились за помощью», – поделился Олег Рыков.

Адвокат добавил, что добиться тогда возбуждения уголовного дела родители мальчика так и не смогли.