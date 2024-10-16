Врач УЗИ из Казани в ЛНР: «Работаем в режиме 24 на 7, сколько будет пациентов – все наши»

Врач из Татарстана Юрий Дзукаев не в первый раз помогает жителям подшефного республике Лисичанска

Фото: © «Татар-информ»

К кабинету УЗИ в больнице сейчас большая очередь. И немудрено: в Лисичанске нынче не просто можно пройти ультразвуковое исследование, но и попасть к врачу-профессионалу из Татарстана. Прием ведет врач Казанской городской больницы №7 Юрий Дзукаев. Человек, с которым стремятся проконсультироваться сотни жителей Казани. А сейчас такая возможность есть и у жителей прифронтового Лисичанска.

Доктор Дзукаев не впервые в Лисичанске. И, как признается, все два года после первой поездки сердце звало его сюда.

В первый раз мы были здесь в 2022 году с мобильным госпиталем. Базировались тогда в Новоайдаре: мост был взорван, до Лисичанска мы не доехали. В этот раз думали, будем без света, без газа. Но Татарстан поработал здесь от души, живем, можно сказать, в люксовых условиях, на что даже не рассчитывали.

Зато в работу с порога включились. Только вошли, только поставили свои рюкзаки – и сразу привезли пациента с минно-взрывной травмой: был прилет, человек пострадал. Тут же наш коллега-травматолог приступил к обработке, к операции. На раскачку времени не было, да она нам и не нужна, мы – профессионалы и работаем все эти дни от души. Сразу главному врачу Елене Николаевне сказали, что работаем в режиме 24 на 7, сколько будет пациентов – все наши. Берем всё, делаем всё. Время не ограничено. Приехали работать – будем работать. Очень удобно, что здесь, в больнице, и живем. Работаем в режиме неотложной медицины. С нашей стороны делаем абсолютно всё.

«Есть серьезный кадровый голод, попробуем это все компенсировать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Разные бывают патологии. Вчера кишечная непроходимость была, оперировали. Помогаем местным докторам, хирургам, гинекологам.

Юрий Батрбекович, можно сказать, что УЗИ – исследование, которое стоит на перекрестке жизни и смерти. Точная диагностика, вовремя выявленная патология – и на этом перекрестке судьба человека поворачивает в сторону жизни. Происходило в вашей практике такое?

Да это регулярно происходит. УЗИ – великая вещь. В Лисичанске уже были впервые выявленные метастазы. Направляем на дальнейшее обследование. В 2022 году людям сложней было куда-то поехать дообследоваться. Сейчас получше: можем направлять, дальше курировать поток пациентов.

В чем видите проблемы, в решении которых можете помочь?

Конечно, есть серьезный кадровый голод, попробуем это все компенсировать. И министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин на это настроен. Сюда будут приезжать только высококлассные специалисты – да у нас, в принципе, в больницах других и не водится, у нас в Татарстане мощная медицина. Будем помогать здесь, пока своих кадров не наберете. А наберете – мы их обучать будем, все будет замечательно, больница будет супер. Даже не сомневайтесь! Если наш министр за это взялся, поверьте мне, он не оставит дело просто так.

«УЗИ – великая вещь. В Лисичанске уже были впервые выявленные метастазы. Направляем на дальнейшее обследование» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ваши коллеги-врачи обычно утверждают, что 50 процентов успеха лечения зависит от настроя пациента. Здесь какой настрой видите? Какими сейчас воспринимаете лисичан?

Я люблю людей, которые здесь живут. Люблю за то, что они перенесли все эти тяготы, эти лишения и сохраняют в себе силу духа, человечность, надежду на лучшее, я это замечаю. В 2022 году так не было, мне приходилось их утешать, отогревать, обнимал даже пациентов своих. А сейчас я вижу, что уверенность в них появилась. Я им тогда говорил: все самое лучшее у вас впереди. И все, что я им внушал, сейчас происходит. Это здорово. Люди улыбаются, радуются жизни. Два года назад я видел немало мрачных лиц, сейчас этого нет. Молодцы. Появилась не просто надежда – появилась уверенность. И очень важно: они видят, что они не одни. Татарстан взял шефство над городом, они чувствуют постоянную поддержку. Это же очень важно, когда надежное плечо у тебя рядышком есть.

Вы так говорите о лисичанах, что кажется, вы не в служебную командировку приехали, а вернулись после разлуки к родным и близким людям.

Вы даже не поверите, это действительно так. Моя первая цель была два года назад – я ехал с надеждой утешить людей. То, что свою работу буду делать, это однозначно. Но когда нас разбомбили в Новоайдаре и мы уехали, у всех было чувство, что мы не доделали свою работу. И все это время нас это тянуло назад. Когда сейчас приехал, я просто наслаждаюсь морально. Пришел доделывать – и счастлив отдать долг.

Техника, на которой вы работаете, предоставлена Татарстаном?

Да, замечательный экспертного класса аппарат. Татарстан подарил его Лисичанску, и сейчас еще оборудование завозим.

Я точно не удивлю вас, если скажу, что многим профессия врача УЗИ кажется очень простой: посмотрел на экранчик и рассказал, что там увидел. А что такое на самом деле хороший врач вашей специализации?

Вообще я изначально детский хирург. Но тогда я был просто хирург. А сейчас я и хирург, и гинеколог, и кардиолог, и эндокринолог, и сосудистый хирург… Все, что ты смотришь, ты обязан знать. Я знаю гинекологию на уровне гинеколога, только еще лучше вижу. На уровне кардиолога знаю те же болезни, те же методики, только вижу это сердце, вижу его со всех сторон. Хороший, грамотный врач УЗИ – это штучный товар. И очень большая надежда для всех специалистов и для пациентов в первую очередь. Ведь очень много у нас дремлющих состояний. Сегодня ничего, а завтра как выстрелит, и может оказаться уже поздно. Поэтому у нас в Татарстане диагностика, диспансеризация очень хорошо развиты, по районам ездят мобильные госпитали, на предприятия отправляют команды специалистов, отдельно «женские» группы: гинеколог, эндокринолог, маммолог, врач УЗИ. Это регулярно по всей территории Татарстана. У нас найти необследованного человека очень тяжело, даже в самые отдаленные села приезжают мобильные госпитали.

«В первый раз мы были здесь в 2022 году с мобильным госпиталем» Фото: protatarstan.ru

Получается, очень грамотно поступили в Лисичанске, когда едва начавшее вставать на ноги здравоохранение занялось сразу диспансеризацией?

Конечно! Буквально несколько лет, и люди увидят, что продолжительность жизни вырастет, – это сто процентов. То, от чего ушли, к сожалению, в постсоветское время, вернулось, и в более мощной форме. Более широкие слои населения сейчас охватывают диспансеризацией. Надеюсь, здесь в планах нашего министерства сделать то же самое. Сейчас мы приехали выполнять их решение – диагностировать и лечить людей. Поверьте, там все задачи уже поставлены и обязательно будут решаться.

Юрий Батрбекович, вы, наверное, очень счастливый человек – хотя бы потому, что безошибочно выбрали профессию?

Честно, я отдыхаю на работе. Если уставший заходишь в операционную, сразу мобилизуешься, отдыхаешь. Сейчас на УЗИ я не устаю от работы – наоборот, отдыхаю.

А как выбрали дело жизни?

Это с детства. В первом классе я точно знал, что буду хирургом. Я рано начал читать, в шесть лет книжка попалась: зашли в библиотеку с сестренкой, и тут книга «Хочу быть хирургом». Я взял, почитал – все. Ни космонавтом, ни танкистом – хочу быть хирургом. Это стремление и пронес, ни разу не терял интереса. Отслужил в армии – и сразу в институт. Классно, когда идешь к цели, достигаешь ее, удовольствие от этого получаешь.

Я даже не буду спрашивать, верите ли вы в будущее Лисичанска, доктор…

Я говорю, здесь будет город-сад! Здесь люди будут счастливо жить, вот увидите!

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной