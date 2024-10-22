Врач-травматолог из Казани: «Лисичанск – это уже и наш город, верим, жизнь возродится»

Али Нурматов: «Я понимаю, что это моя работа, которую надо делать. Во время Великой Отечественной войны никто не сидел в окопе с рассуждениями, идти ли в атаку. Человек просто делал то, что должен»

Фото: Юлии Черепниной

«Твою работу вместо тебя никто не сделает»

Казанский травматолог Али Нурматов в Лисичанске уже второй раз. В первую свою командировку он приезжал с мобильной поликлиникой, которая так восхитила местных жителей: просто космический корабль, говорили они.

«Экипаж» этого «космического корабля» настраивался на долгую и серьезную работу в недавно освобожденном городе, но… вышло иначе. Общежитие в Новоайдаре, где поселили татарстанских медиков, обстреляли ВСУ. К счастью, все уцелели, но служебная командировка в подшефный город закончилась досрочно.

Удивительно, что после этого в душе и памяти врачей остался не ужас и «больше туда ни ногой», а ощущение недоделанной работы. Это чувство, говорит Али Нурматов, все время напоминало о себе, вытеснив весь страх.

А страх… Не знаю, испытывает ли его этот строгий, сдержанный человек. Всю эпидемию ковида, например, он в госпитале боролся за жизнь пациентов. Травматолог и инфекционное заболевание, спросите вы?

Когда госпиталь только открылся, в первую очередь здесь были востребованы инфекционисты и пульмонологи. Но вскоре стало понятно, что не обойтись без врачей и других специализаций. Потребовались и ревматологи, и урологи, и эндокринологи, и, как я, травматологи, поскольку пациенты поступали с разными патологиями и сопутствующими проблемами. Ведь в ковидном госпитале необходима мультидисциплинарная медицинская служба.

О страхе он не рассуждал ни тогда, в ковидном госпитале, ни сейчас, в городе, где продолжаются обстрелы. Если и думает об этом (а ведь наверняка думает, как всякий человек), то сказать считает возможным одно:

Я понимаю, что это моя работа, которую надо делать. Во время Великой Отечественной войны никто не сидел в окопе с рассуждениями, идти ли в атаку. Человек просто делал то, что должен. Приходится отключаться, потому что твою работу вместо тебя никто не сделает.

«О ситуации в Лисичанске тогда знал не слишком много: идет СВО, положение серьезное, людям нужна помощь. Задача стояла – приехать и помочь местному населению» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Задача – приехать и помочь

Поэтому и в первую свою поездку в Лисичанск Али не рассуждал, а действовал. Сказали, что нужно ехать, – значит, нужно. Буквально через пару дней и отправились. О ситуации в Лисичанске тогда знал не слишком много: идет СВО, положение серьезное, людям нужна помощь. Задача стояла – приехать и помочь местному населению. Все предельно четко. Чего ожидать там, в нескольких километрах от линии фронта, – об этом, говорит, даже не думалось. На месте медики очень быстро поняли, насколько нужны здесь.

Тысячи две пациентов за месяц побывало на приеме, может быть, больше. Собирались мы тогда надолго, но, к сожалению, не получилось. Было ощущение, что работа не доделана, потому сейчас опять здесь.

Али Нурматов, как и все его коллеги, отмечает: лисичане изменились за минувшие два года. Были измученные, уставшие – сейчас улыбаются. Да и жизнь другая: возвращаются бытовые удобства, на улицах заметно прибавилось транспорта, есть работа…

«Я думаю, сюда должны ехать специалисты с профессиональным опытом и с умениями, совсем молодым здесь делать пока нечего. Тут достаточно сложное поле деятельности, спектр знаний должен быть широким» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здесь нужны специалисты с опытом и умениями

Вот что пока не изменилось, констатирует врач, так это кадровая ситуация в городском здравоохранении.

Кадровая проблема есть и будет существовать еще долго. Молодые специалисты не едут сюда по понятной причине: хотят жить и работать в нормальных условиях, которых в Лисичанске пока нет. Да и насколько здесь нужны молодые кадры совсем зеленые – это спорный вопрос. Я думаю, сюда должны ехать специалисты с профессиональным опытом и с умениями, совсем молодым здесь делать пока нечего. Тут достаточно сложное поле деятельности, спектр знаний должен быть широким. Молодые, понятно, научатся, но для этого нужно время, а здесь этого времени нет пока. В этом городе мало быть просто узким специалистом. Экстренная помощь очень нужна, мультидисциплинарный врач, уже работавший в экстренной медицине, здесь будет больше цениться. Пациенты поступают разные, нужно понимать, что могут быть патологии не только по профилю одного специалиста, нужно, чтобы он знал, кого подключить. Необходимо понимать причины и следствия травмы. Может быть подключен хирург, нейрохирург, невропатолог, совокупность всех критериев должна учитываться. Вот, скажем, был пациент: мужчина упал с дерева. Перелом бедра, позвоночника, ребер с пневмотораксом, это уже сочетанная травма. Нужен нейрохирург или невролог, опытный рентгенолог…

К сожалению, в условиях лисичанской больницы можно делать далеко не все, с сожалением отмечает Али Нурматов. Не все необходимое оборудование есть в наличии, поэтому нередко приходится отправлять пациентов в Луганск или Северодонецк.

Что касается травматологической службы, сейчас она находится в совсем слабом положении – нет имплантов, нет полного инструментария. Есть один местный травматолог, хороший опытный специалист, но пока у него нет возможности оказывать многопрофильную помощь. Травматология – это не обычная хирургия. Для того чтобы собрать переломы, нужны металлофиксаторы, установочный материал, специальное оборудование, необходима медикаментозная база. Здесь можно делать все: операционные есть, персонал более-менее есть, нужно добавить материальную базу. Специалистам хирургического профиля надо создавать условия для работы, чтобы проводить полноценные операции, акцент должен быть на это. Надеюсь, в ближайшем будущем это все появится. Но, безусловно, поднимать эту больницу трудно и финансово затратно.

«Людям в Лисичанске очень важно понимать: они не одни. И местным медикам важно, и, разумеется, пациентам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстанские медики здесь действительно необходимы»

Такое трезвое, реалистичное понимание ситуации нисколько не мешает осознанию: татарстанские медики здесь действительно необходимы. И потому, что не хватает своих кадров. И потому, что людям в Лисичанске очень важно понимать: они не одни. И местным медикам важно, и, разумеется, пациентам. Они, говорит Али, часто обращаются и не по поводу травмы – просто приходят посоветоваться.

Что ж, верно говорят врачи старой школы: хорош тот доктор, от самого появления которого больному уже становится легче.

Надеюсь, и словом помогаем, слово тоже лечит, – улыбается Нурматов. – Важна уверенность врача, четкая формулировка. Даже если есть сомнения, пациент не должен этого видеть, он должен почувствовать от врача уверенность. Слова врача должны звучать как надежда. Эту уверенность в себе целенаправленно воспитываешь. Я понимаю, что все выпускники медицинского института сначала считают себя профессорами: все знаю, все могу. А когда начинаешь сталкиваться с практикой, потихоньку эта уверенность исчезает, ее надо нарабатывать. Как? Только опытом и знаниями.

Кстати, опыт доктор Нурматов нарабатывает в том числе и в этой служебной командировке. Бытовые травмы везде одинаковы. А вот опыт минно-взрывных травм, военно-полевой хирургии прибавляется. Тот самый, что под обстрелами обретали его местные коллеги, тоже прежде слышавшие о таких ранах только на институтских лекциях, да и то казалось – не пригодится. Пригодилось…

Наверное, именно этот экстремальный опыт привел к тому, что Лисичанск так быстро стал для татарстанских медиков почти родным городом. Настолько, что не склонный к красноречию Али Нурматов говорит:

Мы готовы вернуться сюда в любой момент. Это уже и наш город. Ждем, надеемся и верим, что жизнь в нем полностью возродится.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной