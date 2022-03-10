Врач Токарев: Температура после Covid-19 может держаться четыре месяца

После перенесенного коронавируса субфебрильная температура до 37,5 градуса может сохраняться несколько месяцев. Об этом рассказал главный профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев, сообщает издание Ura.ru.

«Подъемы температуры до 37– 37,5 градуса после завершения острого периода заболевания могут наблюдаться длительное время, в течение месяца и двух. У нас в практике были пациенты, у которых этот симптом сохранялся до трех-четырех месяцев», — отметил специалист.

По словам Токарева, сохранение субфебрильной температуры свидетельствует либо о дисрегуляции иммунной системы и развитии осложнений, либо о длительном персистировании коронавируса, например, в лимфоидной ткани или кишечнике. «Инфекция сохраняется в клетках, но не выделяется из дыхательных путей, то есть человек при этом не заразен», — уточнил он.

Соответственно, при длительном сохранении температуры после Covid-19 переболевшим стоит пройти дополнительные обследования, однако «паниковать и принимать экстренные меры не нужно». Достаточно в плановом порядке пройти назначенные врачом обследования.

«Если больше ничего не беспокоит, а показатели в пределах нормы, то нужно просто перестать измерять температуру», —резюмировал Токарев.

Ранее Управление Роспотребнадзора по РТ заявило, что «омикрон» приближается к обычной сезонной ОРВИ.