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Ру Тат
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Здоровье
4 марта 2022  11:31
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ заявил, что «омикрон» приближается к обычной сезонной ОРВИ

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Омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции постепенно переходит в сезонные ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Из заболевших, у которых был определен штамм «омикрон», 95% перенесли заболевание по типу острой респираторной вирусной инфекции. Это еще раз говорит о том, что данный штамм все больше приближается к сезонным заболеваниям и сезонным инфекциям из группы ОРВИ», – отметила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике заболеваемость Covid-19 снизилась впервые за семь недель.

#омикрон #коронавирус
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