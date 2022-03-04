Роспотребнадзор РТ заявил, что «омикрон» приближается к обычной сезонной ОРВИ

Омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции постепенно переходит в сезонные ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Из заболевших, у которых был определен штамм «омикрон», 95% перенесли заболевание по типу острой респираторной вирусной инфекции. Это еще раз говорит о том, что данный штамм все больше приближается к сезонным заболеваниям и сезонным инфекциям из группы ОРВИ», – отметила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике заболеваемость Covid-19 снизилась впервые за семь недель.