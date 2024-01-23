Врач-терапевт рассказала, как метеозависимым людям помочь себе во время магнитной бури

Магнитны бури усиливают симптомы имеющихся заболеваний, а метеозависимые люди могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом «Татар-информу» рассказала врач-терапевт отделения профилактики казанской городской поликлиники №10 Эльвина Ахматдинова.

«Метеозависимость сама по себе не болезнь, но атмосферные колебания усиливают симптомы имеющихся заболеваний. Поэтому важно понимать, что происходит с организмом во время перемены погоды и как помочь себе и своим близким», – рассказала «Татар-информу» врач-терапевт.

Резкие перемены погоды вызывают у чувствительных людей более серьезные проблемы, отметила Ахматдинова. Так, например, при температуре выше 30 градусов тепла или при влажности более 70% система терморегуляции пытается охладить тело, что добавляет нагрузку для сердечно-сосудистой системы.



Чаще всего на метеозависимость, по словам врача, жалуются жители крупных городов, где люди мало двигаются, редко бывают на воздухе и привыкли создавать комфортную температуру при помощи кондиционеров и центрального отопления. Из-за этого природная способность к адаптации снижается, а смена погоды может отражаться на самочувствии.

В зависимости от тяжести симптомов различают три степени метеорологической зависимости. Врач рассказала, что по некоторым данным, около 30% людей действительно зависят от погоды (имеют умеренную или тяжелую степень метеорологической зависимости).

Во время перепадов температур и других погодных изменений симптомы могут усиливаться у людей, страдающих от хронических заболеваний костно-мышечной системы (артроз, артрит), сердечно-сосудистой системы (перепады артериального давления), дыхательной системы (астма, хронический бронхит), нервной системы (головокружения, мигрени, тревожные расстройства).

Ахматдинова сообщила, что самочувствие может ухудшиться и у тех, у кого были травмы головы, переломы. Также в группу риска попадают люди, подверженные вредным привычкам (курение, алкоголь), ведущие малоподвижный образ жизни, и беременные.

Врач-терапевт дала советы, как помочь себе во время магнитных бурь. Положительно влияют прогулки на свежем отдыхе, физическая активность. Своим пациентам в вечернее время Ахматдинова советует принимать теплую ванну, поскольку она хорошо расслабляет и делает сон спокойным и крепким.

Правильное питание – еще одна составляющая хорошего самочувствия. Когда отлично работает желудочно-кишечный тракт, то человек естественно и чувствует себя значительно лучше. Чтобы пищеварение работало как часы, в рационе каждого из нас должно быть достаточное количество свежих овощей и фруктов.

«Старайтесь пить достаточное количество жидкости. Важно употреблять воду с минимальным количеством добавок, чтобы не нагружать организм дополнительно. Сохраняйте спокойствие и избегайте любых стрессов. Эмоциональное напряжение оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, которая и так окажется в состоянии стресса в периоды магнитных бурь Придерживайтесь назначений лечащего врача, но не экспериментируйте с лекарствами самостоятельно. Самолечение может усугубить состояние. При ухудшении самочувствия, вызовите врача на дом или обратитесь в поликлинику», – порекомендовала врач терапевт.

Подробнее можно узнать в материале «Голова болит, приборы ломаются, но Солнце «работает»: чем грозят магнитные бури в России».