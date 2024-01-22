Голова болит, приборы ломаются, но Солнце «работает»: чем грозят магнитные бури в России

Завтра рано утром планету Земля накроет новая магнитная буря

Фото: xras.ru

Магнитная буря – это штатная ситуация?

Завтра рано утром планету Земля накроет новая магнитная буря. Сообщение об этом появилось на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Судя по опубликованному графику, пики магнитной бури произойдут в 6:00 и 12:00 по московскому времени во вторник. Ученые присвоили событиями категорию G1. В последующие дни до 18 февраля метеозависимые люди смогут выдохнуть: новых бурь не прогнозируется.

В том, что в последнее время происходят магнитные бури, нет ничего удивительного. Об этом «Татар-информу» сказал руководитель лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Магнитные бури – довольно частое явление, особенно во время высокой активности Солнца. Мы сейчас как раз находимся в таком времени. О слабых событиях мы даже сейчас не сообщаем, только о сильных», — сказал ученый.

О самой сути магнитных бурь и их происхождении «Татар-информу» поведал директор астрономический обсерватории им. Энгельгардта в Казани Юрий Нефедьев.

Юрий Нефедьев: «Магнитные линии выходят из одного пятна на Солнце, заходят в другое пятно, солнечное вещество сдавливается при помощи этого магнитного давления, и происходит взрыв» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Магнитная буря — это штатная ситуация. Они происходят беспрерывно, потому что если не будет магнитных бурь, то Солнце не будет работать. Магнитные линии выходят из одного пятна на Солнце, заходят в другое пятно, солнечное вещество сдавливается при помощи этого магнитного давления, и происходит взрыв. Взрыв на Солнце называется «вспышка», они дают нам космические лучи, солнечный ветер и радиобури», — объяснил Нефедьев.

Спрогнозировать вспышку на Солнце сложнее, чем силу магнитной бури

Насколько точен прогноз ученых? Есть ли вероятность, что они ошибаются? Сергей Богачев из ИКИ РАН сообщил, что силу магнитной бури довольно точно можно спрогнозировать, в отличие от вспышек.

«Как происходит магнитная буря — это реакция на вспышку. Моменты начала вспышек предсказываются трудно. Мы живем в спокойной ситуации, а потом бабах — на Солнце сильный взрыв. Фактически на пустом месте, то есть предсказываются вспышки очень тяжело. Когда вспышка уже произошла, ее можно измерить. Измеряется, куда выброшена масса вещества, поля магнитные, сила вспышки. То есть после вспышки можно предсказать, какую бурю она вызовет», — сказал Богачев «Татар-информу».

Что касается завтрашней магнитной бури, то по научным оценкам, магнитная буря будет рядовой и слабого уровня.

«Если кто-то сообщает о рекордных бурях, то я не подтверждаю, потому что на Солнце не было рекордных событий. Рекордная буря — это отклик на какие-то очень сильные взрывы на Солнце, а там не было никаких сильных взрывов. Все, что происходит сейчас на Солнце, является его бытовой активностью», — считает специалист ИКИ РАН.

Чаще всего метеозависимые люди ощущают головную боль, снижение работоспособности и внимания, общую слабость, боли в спине суставах и мышцах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тяжко во время магнитной бури и людям, и технике

Тем не менее силы магнитной бури достаточно, чтобы повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Чаще всего они ощущают головную боль, снижение работоспособности и внимания, общую слабость, боли в спине, суставах и мышцах. По мнению директора астрономической обсерватории им. Энгельгардта в Казани Юрия Нефедьева, это связано с тем, что в организме человека присутствует железо.

«От количества железа, видимо, зависит склонность к метеозависимости от магнитных бурь. Я лично на себе эти магнитные бури не ощущаю, а кто-то говорит, что голова может болеть. Я считаю, что все зависит от устройства нашего организма и от состояния сосудов», — сказал Нефедьев «Татар-информу».

Плохо «соображают» в периоды магнитных бурь не только люди, но и техника. Например, в феврале прошлого года компания SpaceX потеряла до 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури, они разрушились до соприкосновения с землей. Страдают от магнитных бурь и бытовые приборы. Бывали случаи, когда происходили сбои с сотовой связью и спутниковым ТВ, отключалось GPS.

Пики завтрашней магнитной бури придутся на 6 часов утра и 12 часов дня Фото: xras.ru

Редкая магнитная буря задерживается на несколько суток

Пики завтрашней магнитной бури придутся на 6 часов утра и 12 часов дня. При этом в общей сложности магнитные бури такой силы не длятся больше суток, рассказали ученые.

«В целом, что касается магнитных бурь, то экстремально сильные события могут длиться несколько суток, два-три дня. Это когда магнитное поле Земли бушует. Сейчас не такое событие. Да, действительно, продлится все около суток, которые включают в себя и самые слабые возмущения магнитного поля. Пиковая часть продлится всего несколько часов, а остаточные хвосты могут до следующего дня дотянуться», — сообщил «Татар-информу» Сергей Богачев из ИКИ РАН.

Магнитные бури доставляют неприятности метеозависимым людям, но и в этих космических явлениях есть свой смысл и польза. Магнитные бури свидетельствуют о том, что Солнце работает.

«Будем надеяться, что магнитные бури не исчезнут, потому что от них зависит активность Солнца, а без Солнца мы тут с вами недолго просуществуем. Поэтому, с одной стороны, это все нам в плюс, с другой стороны, некоторые люди могут почувствовать себя не очень хорошо», — заключил директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта в Казани Юрий Нефедьев.

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