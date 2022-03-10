Ася Кислова: Запад ведет антигуманную политику в отношении онкобольных и паралимпийцев

Запад использует политику двойных стандартов и демонстрирует в отношении России антигуманную практику, отказываясь лечить онкопациентов, особенно детей. Таким мнением в беседе с «Татар-информом» поделилась исполнительный директор центра лечебной педагогики «Чудо-дети» города Набережные Челны Ася Кислова.

«Это политика двойных стандартов, которая свойственна Западу, для них нет ничего святого. Они во всеуслышание кричат о гуманистических ценностях, говорят, что жизнь человека — это высшая ценность, но при этом в отношении онкопациентов, тяжелобольных детей, наших паралимпийцев демонстрируют безобразное, циничное отношение», — отметила собеседница агентства.

В данной ситуации Ася Кислова посоветовала сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не читать сомнительные источники, особенно прозападную версию того, что происходит. Прежде всего необходимо продолжать качественно выполнять свою работу.

«Всем своим сотрудникам я всегда говорю, что самое главное, что сейчас мы можем сделать, — это хорошо делать свою работу, в частности помогать „особым“ детям и их семьям, поддерживать родителей наших детей. Если заниматься чем-то полезным и важным для людей, то это помогает убрать тревогу, панику, страх — все эти чувства, которые сейчас парализуют многих россиян», — убеждена Кислова.

По мнению специалиста, и без того сложную ситуацию усугубляет ажиотаж в банках, банкоматах, магазинах. «Надо постараться не паниковать, не бежать в банки, в магазины, не покупать в магазинах все подряд, потому что этот ажиотаж усугубляет ситуацию. Сейчас самое главное — сохранять спокойствие, получать информацию из официальных источников, занять свой ум и руки тем, что ты делаешь», — дала совет руководитель Центра лечебной педагогики «Чудо-дети».