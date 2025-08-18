Врач Сараев объяснил, почему в России изменили порядок проверки на опьянение водителя
Новые правила медосвидетельствования водителей на состояние опьянения помогут избежать спекуляций, так как нововведения более четко определят границы процедур. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Марат Сараев, чьи слова приводит телеканал «360».
Напомним, что с 1 сентября 2025 года при проверке на опьянения интервал между двумя продувами в алкотестер увеличат до 15-25 минут (до этого было 15-20). Также водитель должен будет сдать анализ мочи в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. После истечения этого временного промежутка проверять наличие алкоголя в организме будут уже по анализу крови.
Как объяснил врач, на практике водитель, придя сдавать мочу на анализ, заявляет, что у него якобы началась задержка. Таким образом, по мнению специалиста, человек тянет время, но при этом привлечь к административной ответственности его не могут: он же не отказывается от проверки.
«Если же человек находится в сознании, но не сдает ни кровь, ни мочу, то через 30 минут будет считаться, что он отказался от медосвидетельствования», - приводит телеканал слова Сараева.
Он также напомнил, что, если врач засомневается в чистоте анализа мочи, то может взять у водителя и кровь на анализ. Однако чаще всего этого происходит, когда автомобилиста проверяют на наличие наркотиков в организме, резюмировал Сараев.