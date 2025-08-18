news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 августа 2025 07:44

Врач Сараев объяснил, почему в России изменили порядок проверки на опьянение водителя

Читайте нас в
Телеграм

Новые правила медосвидетельствования водителей на состояние опьянения помогут избежать спекуляций, так как нововведения более четко определят границы процедур. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Марат Сараев, чьи слова приводит телеканал «360».

Напомним, что с 1 сентября 2025 года при проверке на опьянения интервал между двумя продувами в алкотестер увеличат до 15-25 минут (до этого было 15-20). Также водитель должен будет сдать анализ мочи в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. После истечения этого временного промежутка проверять наличие алкоголя в организме будут уже по анализу крови.

Как объяснил врач, на практике водитель, придя сдавать мочу на анализ, заявляет, что у него якобы началась задержка. Таким образом, по мнению специалиста, человек тянет время, но при этом привлечь к административной ответственности его не могут: он же не отказывается от проверки.

«Если же человек находится в сознании, но не сдает ни кровь, ни мочу, то через 30 минут будет считаться, что он отказался от медосвидетельствования», - приводит телеканал слова Сараева.

Он также напомнил, что, если врач засомневается в чистоте анализа мочи, то может взять у водителя и кровь на анализ. Однако чаще всего этого происходит, когда автомобилиста проверяют на наличие наркотиков в организме, резюмировал Сараев.

читайте также
В Казани продают 28-летнюю «Ладу» на «автомате» с пробегом 1 тыс. км
В Казани продают 28-летнюю «Ладу» на «автомате» с пробегом 1 тыс. км
#медосвидетельствование #проверки #водители #изменения #алкоголь #наркотики
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025