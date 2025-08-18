news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 августа 2025 06:30

В Казани продают 28-летнюю «Ладу» на «автомате» с пробегом 1 тыс. км

Читайте нас в
Телеграм
В Казани продают 28-летнюю «Ладу» на «автомате» с пробегом 1 тыс. км
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани выставили на продажу ВАЗ-2108 (в народе «восьмерка») 1997 года выпуска. Пробег у 28-летней машины составляет 1 тыс. км. Также уникальной эту машину делает автоматическая коробка переключения передач (сокр. АКПП). Стоимость экземпляра – 490 тыс. рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

По словам самого продавца, под капотом «восьмерки» установлен двигатель от «Тойоты», АКПП – тоже от машины той же японской марки.

При этом пробег этой «легковушки» указан после капитального ремонта двигателя.

#продажи автомобилей #Казань #лада
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025