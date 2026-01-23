Врач рассказала, почему на морозе становится сложно дышать

На морозе человеку становится сложнее дышать. Может возникать кашель и обостряться хронические заболевания дыхательной системы. О том, почему так происходит, «Татар-информу» рассказала заведующая отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы Татарстана Екатерина Дьякова.

«Дыхательные пути человека рассчитаны на теплый и увлажненный воздух. Морозный воздух охлаждает и высушивает слизистую носа и гортани, а также вызывает рефлекторный спазм бронхов. Вдохнув морозный воздух, многие из нас могут кашлять. Однако это не болезнь, а нормальная реакция, если кашель кратковременный и проходит после согревания», – рассказала врач.

В то же время, на морозе снижается местный иммунитет слизистых, а вирусы легче проникают в дыхательные пути. Поэтому после переохлаждения чаще развиваются ОРВИ и бронхит, а уже как осложнение – пневмония.

Чаще всего при низких температурах обостряются:

бронхиальная астма;

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

аллергический ринит;

хронический синусит.

Как в морозные дни вести себя людям с хроническими болезнями дыхательной системы?

Избегать физической нагрузки на морозе;

астматикам нужно иметь при себе ингалятор;

за 15–30 минут до выхода нужно использовать назначенные врачом препараты;

лучше вообще не выходить на улицу при температуре ниже –15…–20 °C без крайней необходимости.

«Вообще на морозе намного безопаснее дышать через нос – так воздух согревается, увлажняется и частично очищается от частиц и микробов. Дыхание через рот – прямое раздражение бронхов. Шарф или маска будут очень полезны, особенно при сильном холоде. Защищаться с помощью них особенно важно людям с астмой, ХОБЛ и частыми бронхитами», – подчеркнула пульмонолог.

Некоторые симптомы после пребывания на морозе должны насторожить и заставить обратиться к врачу. Среди них: одышка, чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание, повышение температуры, слабость, озноб и боль в груди при дыхании. Особенно важно не тянуть с обращением в больницу в том случае, если симптомы нарастают, а не уменьшаются.

Напомним, сегодня, как и прогнозировали синоптики, в Татарстане наступило ощутимое похолодание. Столбики термометров опустились до -25, -27 градусов.

О том, чем опасны низкие температуры для других систем нашего организма, кому лучше остаться дома в морозные дни и как обезопасить себя, выходя на холодный воздух, читайте в большом материале «Татар-информа».