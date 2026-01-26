Врач рассказал о симптомах смертельно опасного вируса Нипах, который недавно обнаружили рядом с индийским городом Калькутта. Заболевшими признаны пять человек, еще около ста находятся на карантине.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаев завоза вируса в Россию не выявлено.

Доктор медицинских наук, терапевт‑иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» отметил, что вирус Нипах отличается высокой летальностью, однако заразность у него низкая.

Основные симптомы – высокая температура, сильная головная боль и нарушение работы нервной системы. Но заразиться им от человека к человеку сложно, и большинство контактов проходят без выраженных симптомов.

Основными источниками заражения остаются больные свиньи и фрукты, на которые попали выделения летучих мышей. Вирус передается через контакт с зараженными животными или пищу.

Эксперт рекомендовал путешественникам в странах Юго‑Восточной Азии избегать дегустации фруктов на рынках и тщательно мыть продукты горячей водой. Он также отметил, что при появлении температуры и сильной головной боли после поездки необходимо обратиться к специалистам для анализа крови.

В России имеются тест‑системы для выявления вируса Нипах, а локальные вспышки обычно удается быстро подавить благодаря строгим карантинным мерам, добавил врач.