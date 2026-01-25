news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 января 2026 13:10

В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах

Читайте нас в
Телеграм

В Индии принимают меры для сдерживания вспышки вируса Нипах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent. Вирус выявили в штате Западная Бенгалия.

Подтверждены пять случаев заражения. Среди заболевших есть врачи и медсестры. Около ста человек отправили на домашний карантин. Инфицированные проходят лечение в больницах Калькутты. Один пациент находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах считается смертельно опасным, на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска. Переносчиками вируса могут быть летучие мыши. Заражение также возможно через инфицированные фрукты.

#индия #вирусы #здравоохранение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

24 января 2026
Управление Роскомнадзора по Татарстану возглавила Оксана Шевченко

Управление Роскомнадзора по Татарстану возглавила Оксана Шевченко

24 января 2026