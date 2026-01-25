В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах

В Индии принимают меры для сдерживания вспышки вируса Нипах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent. Вирус выявили в штате Западная Бенгалия.

Подтверждены пять случаев заражения. Среди заболевших есть врачи и медсестры. Около ста человек отправили на домашний карантин. Инфицированные проходят лечение в больницах Калькутты. Один пациент находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах считается смертельно опасным, на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска. Переносчиками вируса могут быть летучие мыши. Заражение также возможно через инфицированные фрукты.