Врач рассказал, почему лицам от 60 лет не стоит прививаться «Спутником Лайт»

Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» подходит для вакцинации граждан в возрасте до 60 лет. Причем это касается как ревакцинации, так и прививки после перенесенной болезни, сообщают со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова «Известия».

Медик отметил, что «Спутник Лайт» помогает тренировке иммунитета, а также формирует иммунологическую память.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V» и «Спутник Лайт», отметил, что однокомпонентная вакцина предназначена только для граждан до 60 лет. Тимаков, комментируя высказывание коллеги, отметил, что это связано с ухудшением формирования Т-клеточного иммунитета у лиц из категории 60+.

«Соответственно, для того чтобы сформировать полноценный иммунный ответ, которого хватило бы для борьбы со штаммом „дельта“, да и другими мутациями коронавирусной инфекции, нужно, чтобы иммунитет был активный и полноценный, поэтому людям старше 60 лет рекомендуют сделать две прививки, даже после перенесенной болезни», — подчеркнул инфекционист.

При этом ревакцинацию следует повторять с интервалом в полгода.