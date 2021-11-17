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Ру Тат
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Здоровье
17 ноября 2021  08:22

Гинцбург рассказал, какой вакциной лучше привиться переболевшим Covid-19

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Гражданам до 60 лет, перенесшим коронавирус, стоит привиться «Спутником Лайт», а россиянам категории 60+ — «Спутником V». Об этом со ссылкой на директора центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — добавил специалист.

В настоящее время для вакцинации в России используются четыре отечественных препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

#Коронавирус #вакцинация
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