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Общество 20 марта 2025 18:35

Врач-пульмонолог рассказал, к чему может привести «попкорновая болезнь»

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На днях в Томске зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания EVALI, связанного с употреблением электронных сигарет. Это заболевание также называют «попкорновой болезнью».

Основная причина заболевания — вдыхание диацетила, безопасного пищевого ароматизатора, который становится опасным при попадании в легкие. Постоянное воздействие этого вещества вызывает серьезные и необратимые повреждения легочных тканей. Характерным признаком является специфический звук при прослушивании легких, похожий на треск лопающегося попкорна.

Пульмонолог и кандидат медицинских наук Иван Тарасенко объяснил в интервью «Радио 1», что многие люди не осознают, насколько опасны химические вещества, попадающие в их организм при вдыхании.

«Некоторые считают, что это безопасно, потому что пахнет малинкой, клубничкой, жвачкой и так далее. Подвох в том, что изначально электронные сигареты создавались якобы для того, чтобы человек мог безболезненно прекратить табакокурение. Такой маркетинг привел к бесконтрольному потреблению», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, кроме никотина, вредные последствия вызывают и другие ингредиенты, такие как диацетил и глицерин. Несмотря на их относительную безопасность при пищевом применении, эти вещества становятся опасными при вдыхании.

Более того, переход на парение не делает курение безопасным, ведь при этом процессе тоже выделяются опасные канцерогены. Болезнь EVALI приводит к серьезным отравлениям не только легких, но и всей системы органов, включая кровь, почки и печень, добавил врач.

#болезни
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